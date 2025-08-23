İsrail'in Kuneytra'da kontrol arayışı sürüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin güneyindeki Kuneytra kırsalındaki el-Ecraf kasabası, dört Hummer araçtan oluşan bir İsrail işgal gücünün saldırısına sahne oldu.

İşgal güçleri, kasabanın etrafına askeri kontrol noktası kurmadan önce, bazı evlere baskın düzenleyerek arama yaptı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SİHG) kaynakları, operasyonun “aniden” gerçekleştiğini doğruladı ve bölge sakinleri arasında gerginlik ile korku havasının hakim olduğunu belirtti.

Kaynaklar, bölgenin egemenliğinin ve evlerin kutsallığının tekrar tekrar ihlal edilmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Operasyon sırasında herhangi bir tutuklama yapılmadığı bildirildi.

İsrail ordusu ayrıca, Kuneytra kırsalındaki Burayka kasabası yakınlarındaki Rasm Sand köyünden bir sivili kısa süreli işgalin ardından tutukladı.

Altı araçla şafak vakti Dera’nın batı kırsalındaki Yermuk Havzası bölgesine giren işgal güçleri, Abdin kasabasının doğu mahallesine baskın düzenledi.

SİHG kaynakları, söz konusu operasyon sırasında üç gencin tutuklandığını ve güçlerin yaklaşık bir saat kasabada kaldıktan sonra ayrıldığını aktardı.

Dün, İsrail güçleri Rakla-Katana yolu üzerindeki Barkaş köyü kavşağı yakınlarında bir askeri karakol kurmak amacıyla Kuneytra kırsalına girdi.

Sivil giyimli bir heyet de köye girerek, askeri araçlar eşliğinde saatler süren bir saha turu gerçekleştirdi.