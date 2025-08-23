İsrail, Han Yunus'ta çocukları ve bebekleri hedef aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- El-Meyadin’in Gazze Şeridi muhabiri, Cumartesi günü Han Yunus’un kuzeyindeki Asdaa bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına düzenlenen topçu saldırısında, aralarında çocuklar ve bebeklerin de bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazze Şeridi’nin merkezindeki Megazi mülteci kampında, el-Muhacirin Camisi yakınlarındaki bir evi hedef alan İsrail insansız hava aracı saldırısında ise çok sayıda Filistinli yaralandı.

Filistinli sağlık kaynakları, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi’nde sadece cuma gününden bu yana 76 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sonucu 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 62 bin 263’e, yaralı sayısının ise 157 bin 365’e yükseldiğini duyurdu.

Ayrıca, 18 Mart 2025’ten bu yana şehit ve yaralı sayısı sırasıyla 10 bin 717 ve 45 bin 324 olarak kaydedildi.

Yardım arayanlara yönelik saldırılarda ise saldırının başlangıcından bu yana geçim mücadelesi verenlerin toplam sayısı 2 bin 60’a ulaşırken, 15 bin 197’den fazla kişi de yaralandı.

İsrail'in soykırımının bir parçası olan açlık ablukasında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 113’ü çocuk olmak üzere 274’e yükseldi.