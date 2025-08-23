Putin: ABD ile ilişkilerde 'tünelde ışık' görüyoruz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerde “tünelde ışık” olduğunu belirterek, iki ülkenin Arktik ve Alaska bölgelerinde ortak projeler üzerinde çalıştığını doğruladı.

Putin, bir nükleer araştırma merkezine yaptığı ziyarette, ABD Başkanı Donald Trump’ın liderlik vasıflarının, son dönemde en düşük seviyeye gerileyen ikili ilişkilerin onarılmasına yardımcı olacağından emin olduğunu söyledi.

Putin, “Trump’ın gelişiyle birlikte, tünelin sonunda nihayet bir ışık göründüğüne inanıyorum. Alaska’da iyi, amaçlı ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Rus lider, bundan sonraki adımların ABD’nin liderliğine bağlı olduğunu belirtirken, Trump’ın liderliğinin ilişkilerin yeniden canlandırılması için “iyi bir garanti” olduğuna inandığını vurguladı.

Putin, Arktik’in muazzam mineral rezervleriyle dolu olduğunu hatırlatarak, Rus gaz şirketi Novatek’in halihazırda bölgede faaliyet gösterdiğini kaydetti.

“Amerikalı ortaklarımızla, sadece Arktik bölgemizde değil, Alaska’da da bu bölgede iş birliği olasılığını görüşüyoruz. Aynı zamanda, sahip olduğumuz teknolojiler bize özgü ve bu, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere ortaklarımızı ilgilendiriyor” dedi.