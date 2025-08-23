  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Haber Analiz

Pentagon’da üst düzey görevden alma krizi

23 Ağustos 2025 - 14:11
News ID: 1719584
Pentagon’da üst düzey görevden alma krizi

ABD’de Pentagon Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Jeffrey Cross görevden alındı. Kongre üyeleri, bu kararı istihbaratın siyasallaştırılması olarak nitelendiriyor. Görevden alma süreci, İran’ın nükleer kapasitesine dair tartışmalı bir istihbarat değerlendirmesinin ardından geldi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Senatosu İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Mark Warner, Pentagon Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Jeffrey Cross’un görevden alındığını duyurdu.

Warner, bu kararı “Trump yönetimi altında istihbarat çalışmalarının siyasallaştırılmasının son örneği” olarak nitelendirdi.

Warner, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Üst düzey bir ulusal güvenlik yetkilisinin daha görevden alınması, Trump yönetiminin istihbaratı ülkemizin bir kalesi olarak değil, sadakat testi olarak görme şeklindeki tehlikeli alışkanlığını ortaya koyuyor.”

Reuters’ın aktardığına göre Cross, görevden alınma kararına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Görevden alma süreci, geçen Haziran ayında İran’ın nükleer kapasitesine dair hazırlanan bir değerlendirme raporunun ardından geldi.

Cross’un desteklediği bu değerlendirmede, ABD’nin Fordo, Natanz ve İsfahan’daki üç nükleer tesisi hedef alan saldırılarının, İran’ın nükleer kapasitesini yalnızca birkaç aylığına azalttığı sonucuna varılmıştı.

Ancak bu bulgu, söz konusu üç tesisin “tamamen yok edildiğini” iddia eden Trump yönetiminin tepkisine yol açmıştı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha