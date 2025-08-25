Umman Müftüsü, Hollanda Dışişleri Bakanı’nın İstifasını Övdü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Umman Sultanlığı Müftüsü Şeyh Ahmed bin Hamad el-Halili, yayımladığı açıklamada, halklar ve yöneticiler arasında Filistin meselesine ilişkin farkındalığın artmasının umut verici olduğunu söyledi.

El-Halili, Hollanda hükümetinin İsrail işgali konusundaki tavrına değinerek, Dışişleri Bakanı Kaspar Veldkamp’ın Filistin meselesini “hak ettiği önemin çok daha üzerinde” gördüğünü ve bu nedenle görevinden istifa ettiğini hatırlattı.

“Bu tavrı sebebiyle o ve tüm özgür insanlar minneti hak ediyor; çünkü hak ve adaletin yanında durmuşlardır.” ifadelerini kullanan Umman Müftüsü, Filistin halkının mücadelesine verilen desteğin önemini vurguladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Kaspar Veldkamp, geçtiğimiz cuma günü İsrail’e yaptırım uygulanması yönündeki önerisinin reddedilmesinin ardından istifa etmişti. Aynı zamanda Veldkamp’ın bağlı bulunduğu “Yeni Sosyal Sözleşme (NSC)” partisinden 8 kabine üyesi de görevlerinden ayrıldıklarını açıklamıştı.