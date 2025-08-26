Mısır, Sina Çölü'ne Binlerce Asker ve Zırhlı Araç Gönderdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail radyosu, Mısır’ın İsrail-Gazze hattında artan askeri operasyonlar nedeniyle kuzey Sina Çölü'ne büyük bir askeri yığınak yaptığını bildirdi. Yaklaşık 40 bin asker ile zırhlı araçların bu bölgeye yerleştirildiği belirtilirken, bu hazırlığın İsrail’in "Gideon Arabaları 2" operasyonuna paralel olarak yapıldığı vurgulandı.

Mısır'ın bu güçlendirmesi, Gazze’de zorlaşan durumun yaratacağı insani felaket ve savaş alanının genişlemesi nedeniyle Gazze’den yüz binlerce insanın Mısır topraklarına kaçma ihtimaline karşı alınan bir tedbir olarak değerlendiriliyor. Mısır yetkilileri, zorunlu nüfus göçüne kesinlikle izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Sina’daki askeri hareketlilik İsrail ile 1979 Camp David Barış Anlaşması kapsamında koordine ediliyor; Mısır’ın sınır bölgesinde askeri değişiklikler yapmadan önce İsrail ile görüşmesi gerekiyor. İsrail ordusu, bu koordinasyonun sağlandığını belirtirken, söz konusu tedbirlerin iki tarafın da onayıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Ayrıca, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdülati, Filistin halkının zorunlu göçünün Mısır için kesinlikle "kırmızı çizgi" olduğunu ve böyle bir durumun önlenmesi için kararlı duruş sergileneceğini açıkladı. Bölgedeki askeri ve siyasi gelişmelerin yakından takip edildiği, Mısır’ın bölgesel istikrarı koruma hedefiyle yüksek seviyede hazır durumda olduğu bildirildi.

İsrail ordusu, ikinci aşaması planlanan "Gideon Arabaları" operasyonu için 60 binden fazla yedek askeri göreve çağırdı. Bu gelişmeler, savaşın yoğunlaştığı Gazze sınırındaki güvenlik endişelerinin artmasına yol açıyor.

Sonuç olarak, Mısır Sina sınırındaki askeri varlığını güçlendirerek hem sınır güvenliğini sağlama hem de olası insani krizlere müdahale hazırlığı yapmaktadır. Ancak bölge halkının güvenliği ve zorunlu göçün önlenmesi konusundaki hassasiyetini de net bir dille ifade etmektedir.