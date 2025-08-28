Devrim Muhafızları: İsrail Rejimi Hakkındaki Veri Bankamız Tam ve Eksiksiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Sözcüsü ve Basın Müşaviri Alimohammad Nayini, “Basıcı Öğretmen; Kutsal Birlik, Ulusal Bağımsızlık, Güçlü İran” sloganıyla düzenlenen bilgi artırma ve kapasite geliştirme programında, İsrail rejimi ve ABD tarafından İran’a dayatılan 12 günlük savaşın detaylarını aktardı.

Nayini, hiçbir savaşda zaferin kolay kazanılamayacağını, modern savaşlarda başarının temelinin düşmanın iradesini kırmak olduğunu ifade etti. Tarihten örnekler vererek İran’a karşı sayısız darbe ve suikast girişiminin halkın direnişi ve liderlik sayesinde engellendiğini belirtti.

Sekiz yıllık İran-Irak savaşını 12 günlük son savaşla karşılaştıran Nayini, her iki savaşın vekalet savaşı olduğunu, asıl hedefin İran’ın parçalanması olduğunu söyledi. Fark olarak, önceki savaşın kara gücüne dayandığını, son savaşın ise hava, füze ve ileri teknoloji üzerine kurulu olduğunu aktardı. Son savaşta İran’ın sadece birkaç saat içinde güçlü bir karşılık verdiğini ve bu durumun savunma kapasitesindeki büyük gelişmeyi ortaya koyduğunu belirtti.

Dünya çapında yapılan anketlerde bölge halkının %60’ından fazlası ve İranlıların %80’den fazlasının İran’ı zaferli gördüğüne değinen Nayini, düşmanın hedeflerine ulaşamadığını, ulusal birliğin güçlendiğini dile getirdi. Ekonominin çökmediğini, yaşamın sürdüğünü ve komuta zincirinin hızlı şekilde işletildiğini söyledi. Savaş sürecinde bazı komutanların şehit olmasına rağmen operasyonların kesintisiz devam ettiğini, 120’den fazla ülke ve uluslararası kuruluşun İsrail’in eylemlerini kınadığını hatırlattı.

Nayini, zaferin üç önemli sebebini sıraladı: Tarihte defalarca tekrarlanan direniş ruhu, liderliğin kriz yönetimindeki başarısı ve halkın yüksek dayanıklılığı. ABD ordusunun büyük askeri gücüne rağmen İran’ın ona karşı durmayı başarmasının ülkenin gücünün en somut kanıtı olduğunu vurguladı.

Savaştaki başarının sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi, sosyal ve uluslararası alandaki bir kazanım olduğunu belirten Nayini, zaferin anlatımının korunmasının önemine dikkat çekti. Devrim liderinin, savaşın gerçek hikayesinin çarpıtılmaması için uyarıda bulunduğunu ve tıpkı sekiz yıllık savaşta olduğu gibi bu savaşın da zaman içinde anlatılacağını söyledi.

İran içindeki bilgi operasyonlarının düşman hakkındaki pek çok belirsizliği giderdiğini, Devrim Muhafızları’nın veri bankasının eksiksiz olduğunu söyleyen Nayini, füze ve insansız hava aracı saldırılarında elde edilen istihbaratın büyük başarı sağladığını söyledi.

Terör ve silah kaçakçılığına karşı Tebriz, Mazenderan, İsfahan gibi bölgelerde gerçekleştirilen operasyonların sınır ötesi tehditlerin önlenmesinde etkili olduğunu kaydetti. Savaş öncesinde pek çok muhalif liderin tutuklandığını ve 12 günlük savaş esnasında organize terör saldırılarının gerçekleşmediğini belirtti.

Düşmanın geniş çaplı terör planlarının Kuzey Batı, Güney Doğu hatta Irak ve Pakistan’dan düzenlenmek istendiğini, ancak bunların engellendiğini ifade etti. Irak ve Pakistan’daki büyük silah kaçakçılarına ve muhalif gruplara karşı operasyonların başarıyla sürdüğünü aktardı.

Nayini, halkın zafer duygusunun yüksek olduğunu, yapılan anketlerde %82 oranında zafer inancının hakim olduğunu söyledi. Savaş sonrası algı ve anlatı savaşının önemine değindi, akademik çevrelerin, medya ve bilim merkezlerinin zaferin kalıcı ve doğru anlatımı için aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

Bu açıklamalar, İran’ın askeri yetenekleri, istihbarat başarısı ve ulusal dayanışması ile karşı karşıya olduğu güçlü düşmana karşı nasıl direnç gösterdiğini ortaya koyuyor.