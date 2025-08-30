Malezya Neden Siyonist Rejimin BM Üyeliğinin Askıya Alınmasını Talep Etti?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin bu konuyu geçen yıl BM Genel Kurulu’nda gündeme getirdiğini ve önümüzdeki oturumda da yeniden takip edeceğini açıkladı. Hasan, şunları söyledi: “Artık zamanıdır ki İsrail rejiminin, Filistin halkına karşı sürdürdüğü suçlar nedeniyle BM üyeliği askıya alınmalı ve tüm ülkeler bu rejime karşı yaptırımlar uygulamalıdır.”

Muhammed Hasan ayrıca şu ifadelerde bulundu:Yaptırımlar, Siyonist rejime silah sevkiyatını durdurabilir veya sınırlayabilir.

Öte yandan daha önce İsveç ve Hollanda, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a gönderdikleri mektupta, Siyonist rejime yaptırım uygulanması ve bu rejimle olan işbirliği anlaşmasının askıya alınmasını talep etmişti.

İrlanda Dışişleri Bakanı: İsrail’i sadece kınamak artık yeterli değil

Simon Harris, İrlanda Dışişleri Bakanı da Cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin Gazze savaşı karşısındaki pasif tutumunu eleştirerek şöyle dedi: “Sadece sözlü kınamalarla yetinme dönemi sona erdi; Avrupa, İsrail’e karşı somut adımlar atmalıdır.”

Siyonist rejim, BM Güvenlik Konseyi’nin savaşın derhal durdurulmasına dair kararını ve Uluslararası Adalet Divanı’nın, soykırımın önlenmesi ve Gazze’deki felaket boyutundaki insani duruma müdahale edilmesine yönelik emirlerini alenen hiçe sayarak, Gazze Şeridi’nde yaşayanlara yönelik soykırım suçlarını işlemeye devam etmektedir.

Tüm bu vahşete rağmen, İsrail rejimi itirafta bulunmuştur ki, savaşın hedefleri olan Hamas hareketini yok etme ve İsrailli esirleri geri getirme konusunda henüz başarı elde edememiştir.