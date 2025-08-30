Eski Lübnan Dışişleri Bakanı: Hizbullah’ın Silahsızlandırılması, Lübnan’ın İsrail Saldırılarına Karşı Korunmasını Sağlamaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan’da Hizbullah’ın silahlarının yalnızca devlet tarafından kontrol edilmesi konusu, siyasi alanda oldukça tartışmalı bir hale geldi. Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, ülkedeki sorunların temel sebebinin İsrail’in düşmanlığı ve Amerika’nın desteği olduğunu söyledi. Kasım, çözümün önce ulusal egemenliğin sağlanması, İsrail saldırılarının durdurulması, işgalci kuvvetlerin ülkeden çıkarılması ve ülkenin yeniden inşası olduğunu belirtti.

Eski Dışişleri Bakanı Adnan Mansur ise Hizbullah’ın silahlarının Lübnan halkının işgale karşı direnme hakkını güvence altına aldığını söyledi. Mansur, Hizbullah’ın silahlarının bir tehdit olarak gösterilmesinin yanlış bir bahane olduğunu ve bunun İsrail saldırılarına zemin hazırladığını vurguladı.

Mansur, 2006’dan 2023’e kadar Lübnan’ın İsrail’e tek bir mermi bile atmamasına rağmen, İsrail’in 40 binden fazla kez ateşkes kararını ihlal ettiğini belirtti. Ona göre Hizbullah, ülkenin işgale karşı en güçlü kalkanıdır ve Lübnan’ın toprak bütünlüğünü korumada önemli bir rol oynuyor.

Hizbullah’ın silahlarını bırakması halinde İsrail’in Lübnan topraklarında serbestçe hareket edeceğini ve bazı köyleri boşalttığını, Lübnanlıların bu bölgelere girmesine izin vermediğini ifade etti. Mansur, Lübnan halkının çoğunluğunun, silahların bırakılması durumunda İsrail saldırılarının artacağını düşündüğünü söyledi.

Amerikalı milletvekili Lindsey Graham’ın da Lübnan’ı ziyaretinde, Hizbullah’ın silahlarını teslim etmesinden sonra İsrail’in nasıl tepki göstereceğine dair bir garanti veremediğini söylediğine dikkat çekti. Mansur, Lübnan ordusunun tek başına İsrail saldırılarına karşı koyamayacağını ve Hizbullah’ın direnişinin vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Ayrıca, İsrail’in Hizbullah’ın silahlarını bırakması sonrası Lübnan’dan çekileceği iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi. Suriye örneğini vererek, 1973 Ateşkes Anlaşması’ndan sonra bile İsrail’in Suriye’ye saldırılarını sürdürdüğünü hatırlattı.

Son olarak, Mansur, bu silahsızlandırma projesinin İsrail’in bölgedeki genişleme planlarının bir parçası olduğunu belirtti ve Lübnan yetkililerine Amerika’ya karşı durup ülkenin çıkarlarını koruma çağrısında bulundu. Mansur, yalnızca Lübnan ordusunun İsrail’e karşı koymasının mümkün olmadığını vurguladı.

Bu açıklamalar, Hizbullah’ın silahlarının bırakılması konusu üzerine uluslararası ve bölgesel tartışmalar devam ederken yapıldı.