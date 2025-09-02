Yemen’in siber cephesi saldırılarla sınanıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Islamic World News Ajansı'nın (ISW News) bildirdiğine göre, Son bir ay içinde Yemen’e ait web siteleri çeşitli siber saldırılara maruz kaldı; ABD’nin Yemen silahlı güçlerine karşı yürüttüğü deniz operasyonunun başarısızlığı ve Batılı ülkelerin siyasi ile ekonomik girişimlerinin sonuç vermemesi, ülkenin istikrar ve direncini ortaya koydu.

Bu gelişmeler, Yemen’i durdurmak için kapsamlı ve uzun vadeli bir operasyonun gerekliliğini gösteriyor.

Son değerlendirmeler, İsrail’in Yemen’e yönelik hava, siber, istihbarat, güvenlik ve ekonomik saldırılardan oluşan karma bir operasyon hazırladığını ve şimdiye kadar 16 hava saldırısı ile sivil yerleşim yerleri, enerji altyapısı, limanlar ve havaalanlarının hedef alındığını, bunlardan üçünün terör niteliği taşıdığını ortaya koyuyor.

Ayrıca, Yemen’e yönelik dört yabancı siber saldırı da kaydedildi; bu saldırılar, muhtemelen Suudi Arabistan kökenli “S4uD1Pwnz” ve Irak Kürdistan kökenli “Cyb3r Drag0nz Team” adlı iki hacker grubu tarafından gerçekleştirildi. Saldırıların detayları şu şekilde:

1- 15 Temmuz’da “S4uD1Pwnz” adlı siber grup, çoğunluğu “.ye” alan adına sahip 75 adet Yemen hükümeti ve üniversite sitesini hedef aldı. Bu, Yemen hükümet sitelerine karşı gerçekleştirilen ilk yaygın siber saldırı oldu.

2- 11 Ağustos’ta aynı grup, Sanaa’da Yemen’in iletişim ve internet ağı Yemen Net'e saldırı düzenledi. Yemenli teknik ekipler, saldırının yurt dışından geldiğini hızlıca tespit ederek saldırıyı etkisiz hâle getirdi. Bu, söz konusu grubun Yemen’in iletişim ağına karşı ikinci saldırısıydı.

3- 15 Ağustos’ta Ensarullah hareketinin resmi sitesi, Irak Kürdistan kökenli “Cyb3r Drag0nz Team” adlı hacker grubu tarafından gerçekleştirilen siber saldırı nedeniyle erişilemez hâle geldi. Bu grubun, muhtemelen Erbil’deki Mossad ajanları tarafından yönlendirildiği belirtiliyor.

4- 20 Ağustos’ta Yemen İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı teknik ekipleri, Suudi kökenli “S4uD1Pwnz” grubunun bir siber saldırısını etkisiz hâle getirdi. Yemenli ekipler, bu saldırıya karşılık Suudi İçişleri Bakanlığı’na bağlı Absher platformunu hedef aldı. Bu platform, Suudi hükümetinin tüm birimlerini elektronik olarak birbirine bağlıyor ve 21 milyon aboneye 200 elektronik hizmet sunuyor; bu hizmetler arasında pasaport, trafik ve nüfus işleri gibi işlemler yer alıyor.

“S4uD1Pwnz” hacker grubu

“S4uD1Pwnz”, muhtemelen Suudi Arabistan bağlantılı, Ağustos 2023’ten bu yana faaliyet gösteren merkezi olmayan bir siber grup olup, Yemen’deki direniş gruplarına karşı siyasi ve bölgesel amaçlarla saldırılar düzenliyor.

Grup, Twitter ve Telegram üzerinden psikolojik etki yaratmayı hedefliyor ve mesajlarında Yemenlilere yönelik tehdit ve tahrik içeren üslup kullanarak devletle bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

Son bir ay içinde yürüttükleri saldırılar kalıcı yıkıma yol açmamış olsa da Yemenli teknik ekiplerin çalışmalarını geçici olarak aksattı ve dikkatlerini bu saldırılara yönlendirdi.

Grup, faaliyetlerini Twitter ve Telegram üzerinden duyurarak Batı Asya ülkelerinin kamu ve medya alanında psikolojik etki yaratmayı amaçlıyor.

Kimlikleri, temel motivasyonları ve olası devlet bağlantıları hakkında kesin bilgi bulunmuyor. Ancak saldırı türleri ve hedef seçimleri, grubun Yemen’deki direniş gruplarına karşı siyasi veya bölgesel amaç güttüğünü gösteriyor.

“Cyb3r Drag0nz Team” hacker grubu

“Cyb3r Drag0nz Team” de siber alanda aktif bir grup olup, “S4uD1Pwnz” ile aynı dönemde, Ağustos 2023’te faaliyet göstermeye başladı. Bu grubun geçmişi, “S4uD1Pwnz” grubuna göre daha uzun ve Irak, Pakistan, Hindistan, Fas gibi ülkelerde birçok siteyi hackleme ve tahrip etme faaliyetleri bulunuyor; son olarak Yemen’e yöneldi.

Ransomware, zararlı yazılım ve hassas bilgi hırsızlığı geçmişi, grubun Yemen için önemli bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor.

“Cyb3r Drag0nz Team”in herhangi bir devletle bağlantısı kesin olmasa da, bazı kaynaklar Irak veya Libya’daki Kürt gruplarıyla ilişkili olabileceğini belirtiyor; bağımsız hareket eden grup, psikolojik savaş, marka oluşturma ve dezenformasyon yoluyla etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Her iki grubun ajanları muhtemelen ortak bir ağ üzerinden işbirliği yapıyor ve Yemen’e yönelik dört siber saldırı, bu faaliyetlerin dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

Siber saldırıların artışı, Ansar Allah medya aygıtının etkinliğini zayıflatabilir; hükümet iletişim ağlarının güvenliğinin artırılması, siber birimlerin eğitilmesi, kamu farkındalığının yükseltilmesi ve karşı-siber saldırılar, Yemen’in siber cephesini güçlendirmek için kritik önlemler olarak öne çıkıyor.