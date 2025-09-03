  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

Pakistan’da Patlama

3 Eylül 2025 - 16:51
News ID: 1723198
Pakistan’da Patlama

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA-     Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen mitingin yakınında patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis, patlamanın eyaletin başkenti Ketta’daki Shahwani Stadyumu’nun dışında, mitingin sona ermesinden kısa süre sonra meydana geldiğini belirtti.

Yetkililer, patlamanın intihar saldırısı gibi göründüğünü kaydederek, olayın kesin nedenini tespit etmek ve saldırının faillerini yakalamak için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha