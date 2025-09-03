Pakistan’da Patlama

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen mitingin yakınında patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis, patlamanın eyaletin başkenti Ketta’daki Shahwani Stadyumu’nun dışında, mitingin sona ermesinden kısa süre sonra meydana geldiğini belirtti.

Yetkililer, patlamanın intihar saldırısı gibi göründüğünü kaydederek, olayın kesin nedenini tespit etmek ve saldırının faillerini yakalamak için soruşturma başlatıldığını duyurdu.