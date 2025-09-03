ABD- Venezüella Gerilimi Sürüyor; Tekneyi Vurdu: ’11 Ölü’

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD ordusu Venezüella’dan çıkan bir tekneye saldırı düzenledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada ABD ordusunun, Venezüella’dan ayrılan bir bir tekneye Karayipler’in güneyinde ‘ölümcül bir saldırı’ gerçekleştirdiğini doğruladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezüella’dan çıkan bir teknenin Karayipler’in güneyinde ABD ordusunca vurularak imha edildiğini açıkladı.

Rubio’nun bu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD güçlerinin Venezüella bağlantılı olduğunu öne sürdüğü uyuşturucu yüklü bir tekneyi ‘vurduklarını’ açıklamasının ardından geldi.

Trump, Truth Social hesabından gemiye düzenlenen saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü öne sürdü.