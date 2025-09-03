Eylül 2025 Türkiye Siyasetinin Kritik Günü: CHP İstanbul İl Kongresi İptali ve Sonrası

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- 3 Eylül 2025 itibariyle Türkiye'de siyaset sahnesi özellikle CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve yönetimin görevden alınmasıyla hareketli bir seyir izliyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul il yönetimini tedbiren görevden alırken, bu karar siyasi ve ekonomik dalgalanmalara yol açtı. CHP yönetimi geri adım atmayı reddederken, bu gelişme çok partili seçim sisteminin işleyişi ve demokratik yapıya dair ciddi tartışmaları gündeme getirdi. 15 Eylül’deki kurultay davası ise siyasi atmosfer açısından kritik önemde görülüyor. AKP içindeki farklı görüşler ve ekonomik etkiler de siyasi gerginliği pekiştiriyor.

Kültürel açıdan toplumsal tepki ve siyasi muhalefetin güçlü bir şekilde varlığını sürdürdüğü görülüyor. Aynı zamanda ekonomi ve hukuki süreçlerin siyasi dengeleri etkilediği, siyasi iletişimin yoğun olduğu bir süreç yaşanıyor. Siyasi yönetimlerin kriz yönetimi ve toplumsal kutuplaşmayı azaltma becerisi ön planda. Bölgesel jeopolitik konular da Türkiye'nin siyasi gündemini destekleyen diğer önemli alanlar olarak dikkati çekiyor.