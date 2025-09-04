Google, Siyonist propagandaya giderek daha fazla entegre oluyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Drop Site News’in aktardığı bilgilere göre, Google, İsrail Başbakanlık ofisiyle 45 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayarak, Gazze’deki devam eden katliam sırasında İsrail’in devlet mesajlarını küresel ölçekte tanıtmak üzere dijital reklam kampanyası yürütüyor.

Sözleşme YouTube ve Google’ın Display & Video 360 platformunu kapsıyor ve hükümet belgelerinde açıkça “hasbara” olarak tanımlanan devlet destekli propaganda faaliyetinin bir parçası olarak yer alıyor.

“Hasbara” terimi, genellikle İsrail’in askeri eylemlerini aklamayı amaçlayan devlet destekli propagandayı ifade ediyor.

Haziran 2025’te imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin YouTube ve Display & Video 360 üzerinden geniş kapsamlı bir propaganda kampanyası yürütmesini öngörüyor.

Kampanya, 2 Mart’ta Gazze’ye gıda, yakıt ve insani yardımın tamamen kesilmesinin ardından uluslararası tepkilerin arttığı dönemde başlatıldı. BM ajansları, bu uygulamanın “insan yapımı kıtlık” yarattığını belirtiyor.

Kampanyanın en çok izlenen içeriklerinden biri, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve “Gazze’de yiyecek vardır, aksi iddia yalandır” ifadelerini içeren video oldu.

Reklam, 6 milyonun üzerinde görüntülenme aldı ve sözleşme kapsamında ücretli olarak tanıtıldı.

İsrail iç belgelerine göre, girişim, doğrudan işgal başbakanı Netanyahu’nun ofisine bağlı İsrail Hükümet Reklam Ajansı (Lapam) aracılığıyla yürütüldü.

Diğer platformlarda reklamlar, X (eski Twitter) üzerinden 3 milyon dolar, Fransız-İsrail platformu Outbrain/Teads üzerinden 2,1 milyon dolar, Meta platformlarında miktarı açıklanmayacak büyüklükte reklamlar olarak bildirildi.

Bazı reklamlar, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nı (UNRWA) “bilinçli sabote” olmakla suçladı.

Diğer içerikler ise Hind Receb Vakfı gibi Filistin yanlısı hukuk gruplarını “aşırılık yanlısı” olarak gösterdi; iddialar kanıtlanmadı.

Mart 2025’teki Knesset oturumunda, üst düzey yetkililer insani kriz yerine propaganda yönetimine odaklandı. İsrail işgal ordusu sözcüsü Avichai Edrei, “Dijital kampanya başlatarak açlığın olmadığını açıklayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Kampanya, İsrail’in 12 günlük İran bombardımanı Operasyon Yükselen Aslan sırasında hayatını kaybeden 436 İranlı sivilin ardından da yürütüldü.

Belgeler, dijital içeriklerin İsrail ve Batı güvenliği gerekçesiyle askeri operasyonları meşrulaştırmak amacıyla yayımlandığını gösteriyor.

İnsan hakları grupları, doğrulama kuruluşları ve BM yetkilileri, ABD’li teknoloji şirketlerinin soykırım inkârını ve dezenformasyonu yaymada artan rolüne dikkat çekiyor.

Haziran ayında BM Özel Raportörü Francesca Albanese, Google’ı Gazze soykırımından kazanç sağlamakla suçladı.

İç belgeler, Google kurucusu Sergey Brin’in BM’yi “açıkça antisemitik” olarak nitelendirdiğini gösterirken Google şirketi, İsrail hükümetine altyapı sağlayan Project Nimbus bulut hizmetinde Amazon ile ortaklık yapıyor.

Eleştirmenler, Google’ın İsrail’in askeri aygıtına giderek daha fazla entegre olmasının, Silikon Vadisi’nin devlet şiddetini sürdürmede ve meşrulaştırmada rolünü güçlendirdiğini belirtiyor.