Laricani ile Powell nükleer müzakereleri görüştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ile Birleşik Krallık Başbakanının Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde nükleer müzakerelerin seyri ve snapback mekanizmasına dair çözüm yollarını ele aldı.

Mehr haber ajansının aktardığına göre, telefon görüşmesinde “nükleer müzakerelere ilişkin temel meseleler” gündeme geldi. Her iki taraf da çözüm odaklı yaklaşımın korunması ve sürecin devam ettirilmesinin önemine dikkat çekti.

Taraflar diyaloğa açık mesaj verdi

İran'ın nükleer dosyasının uluslararası düzeyde istikrara kavuşturulması ve denetlenebilirliğinin sağlanması amacıyla, taraflar görüş alışverişini sürdürme ve meseleleri müzakere yoluyla çözme iradesini dile getirdi.

“ABD sadece konuşuyor”

Ali Laricani, X platformunda yayımladığı mesajında, ABD ile müzakere kapısının hâlâ açık olduğunu belirtti.

“Müzakere yolu kapanmış değil,” diyen Laricani, “ancak Amerikalılar yalnızca müzakerelerden söz ediyor, masaya oturmuyorlar. Üstelik İran’ın görüşmelere yanaşmadığı yönünde asılsız iddialarda bulunuyorlar,” ifadelerini kullandı.

“Füze şartı, masayı kapatan bir dayatma”

Laricani, ABD’nin taleplerine de tepki göstererek “Bilerek imkânsız şartlar öne sürüyorlar. Füze programı gibi konulara kısıtlama getirilmesini istiyorlar. Bu, fiilen müzakere yolunu tıkayan bir model,” diye konuştu.