İran, Avustralya ile diplomatik ilişkileri mütekabiliyet ilkesine göre düşürdü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ülkesinin Avustralya ile diplomatik ilişkileri uluslararası hukuk ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde düşürdüğünü açıkladı.

Bekai, perşembe günü yaptığı açıklamada, Tahran'ın Avustralya'nın ilişkileri düşürme kararını onaylamadığını vurguladı ve "Bu adım gerekçesiz. Böyle bir karar için herhangi bir sebep yok," dedi.

Sözcü, yaşanan gelişmelerin ardından Avustralya Büyükelçisinin İran'dan ayrıldığını belirtti.

Bekai, konsolosluk hizmetlerinin ise devam ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan önceki açıklamada ise, İran'a yönelik "Yahudi karşıtlığını teşvik" suçlamalarının kesinlikle reddedildiği belirtildi.

Bakanlık, Avustralya hükümetinin dikkatini, "Yahudi karşıtlığının tarihsel ve belgelenmiş biçimde Batı ve Avrupa kaynaklı olduğu gerçeğine" çekti.

Avustralya hükümeti daha önce İran'ın Canberra Büyükelçisini sınır dışı edeceğini bildirmişti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Tahran'ı "Sidney ve Melbourne kentlerinde Yahudi karşıtlığı içeren iki saldırı düzenlemekle" suçlamıştı.