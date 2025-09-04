İsrail ile Avrupa’yı bağlayacak enerji projesinde usulsüzlük

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Savcılığının, Avrupa ile Doğu Akdeniz arasında planlanan elektrik hattı projesine ilişkin soruşturma başlattığını söyledi.

Hristodulidis, "Bu projeyle ilgili olası suçlara dair soruşturma açıldığını öğrendim," dedi.

Projenin ayrıntıları ve gecikmeler

Reuters ajansının haberine göre, Yunanistan’ın elektrik iletim şirketi IPTO, Avrupa, Kıbrıs ve İsrail şebekelerini denizaltı kabloyla birbirine bağlayacak hattı inşa ediyor.

Ancak proje defalarca ertelendi ve maliyet, fizibilite ile yükümlülükler konusunda Kıbrıs hükümeti açıklama istedi.

Atina yönetimi, mart ayında projeye bağlılığını teyit etti. Ancak savcılığın soruşturmasının, mali yolsuzluk, sahtecilik veya AB fonlarının kötüye kullanılması ihtimali üzerinde yoğunlaşabileceği değerlendiriliyor.

Tamamlandığında dünyanın en büyük hattı olacak

Proje hayata geçtiğinde, 1240 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun yüksek gerilim hattı, 3 bin metre derinliğiyle de en derin denizaltı kablosu olacağı belirtiliyor.