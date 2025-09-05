Dürzi lider El-Haceri'den 'kendi kaderini tayin hakkı' talebi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Süveyda vilayetindeki Dürzi ileri gelenlerinden Hikmet el-Haceri, bağımsız bir oluşum çağrısında bulunarak Dürzi toplumunun kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterilmesini talep etti.

Toplumunun ''ne pahasına olursa olsun bu talebinden geri adım atmayacağını'' vurgulayan El-Haceri, ayrıca kendilerine verdikleri destekten dolayı hem ABD Başkanı Donald Trump hem de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya teşekkür ederek, Süveyda’ya geçişlerin açılması çağrısında bulundu.

El-Haceri, “Çalınan köy ve toprakların asıl sahiplerine iade edilmesini ve kaçırılan tüm kişilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını” talep etti.

Yaklaşık on gün önce de ayrı bir bölge oluşturulması için uluslararası destek çağrısında bulunmuştu.

El-Haceri, “Onurlu Adamlar Hareketi”nin yeni lideri Mazid Haddac'ı kabulünde yaptığı konuşmada, “Dünyanın onurlu insanları ve özgür milletleri, sonsuza dek ayrı bir bölge ilan etmek için Dürzi toplumunun yanında yer almaya” çağırdı.

Yakın zamanda silahlı Dürzi gruplardan oluşturulan “Milli Muhafız”ın, bu konuyla ilgili ülkelerin güvencesiyle ülkeyi savunacağını da belirtti.

El-Haceri, son çilenin Dürzi toplumunu yok etmeyi amaçladığını ileri sürdü.