Trump'tan Lübnan'a: Hizbullah'ın silahsızlandırılması için zaman daralıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- The New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Lübnan hükümetine, Hizbullah’ın silahsızlandırılması konusunda zamanın hızla tükendiği uyarısını yaptığını yazdı.

Haberde, Beyrut’ta bugün yapılması planlanan önemli bir hükümet toplantısı öncesi iletilen mesajda, Hizbullah’ın silahsızlandırılmaması hâlinde Lübnan’ın, ABD ve Körfez ülkelerinden gelecek mali desteği kaybetme ve İsrail’in yeni bir askeri harekâtı ile karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

ABD, kritik bir dönemeçte baskı yapıyor

Amerikalı yetkililere dayandırılan haberde, bu uyarının Lübnan tarihinde kritik bir an olarak değerlendirilen süreçte geldiği aktarıldı.

Buna göre Lübnan hükümeti, onlarca yıldır İran tarafından desteklenen Hizbullah’ın silah bırakmasını sağlamaya yönelik bir plan üzerinde çalışıyor.

Gazete; ABD, İsrail ve Körfez ülkelerinin Lübnan hükümetine baskı yaparak, Hizbullah’ın şiddet tehditlerine boyun eğmemesi gerektiğini vurguladığını bildirdi.

“Geri adım tehlikeli olur”

Gazete, Trump yönetiminden yetkililerin şu ifadelerini aktardı: "Lübnan hükümetinin Hizbullah’la karşı karşıya gelme ihtimali karşısında geri adım atmasından endişeliyiz."

Yetkililer, "Hizbullah’ın silahsızlandırılmasının ertelenmesi, İsrail’in bu konuda askeri adım atma olasılığını artırabilir," diye ekledi.