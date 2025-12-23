Yemen’den net mesaj: Arap parası ABD ve Siyonist projelerin hizmetinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Enformasyon Bakanlığı’ndan bir yetkili, Arap rejimlerinin Yemen ve diğer Arap ülkelerinde ABD ve Siyonist rejim projelerinin mali finansmanını üstlendiğini belirterek, Siyonist rejimin Aksa Tufanı sürecinde Sana karşı yaşadığı başarısızlığın ardından intikam arayışına girdiğini ancak bu çabalarının hiçbir sonuca ulaşamayacağını vurguladı.

Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Yemen’in güneyinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli paralı gruplar arasındaki çatışmalara yönelik Sana yönetiminden gelen resmi tepkiler sürerken, Sana hükümetinin Enformasyon Bakan Yardımcısı Muhammed Mansur, özellikle güney vilayetlerindeki gelişmelerin, kaos ve çatışma projelerini finanse eden ve nihayetinde ABD ile Siyonist rejimin bölgedeki ajandasına hizmet eden Arap ülkelerinin para trafiğinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Arap Parası ABD ve İsrail’in Hizmetinde

Muhammed Mansur, el-Mesira kanalına yaptığı açıklamada, Libya ve Sudan’daki mevcut durumun Arap ülkelerinin bu yıkıcı rolünü açık biçimde ortaya koyduğunu belirtti. Mansur, özellikle Suudi Arabistan ve BAE’nin sağladığı mali kaynakların, bu ülkelerde çatışmaları körüklemede ve ayrılıkları derinleştirmede belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Mansur, farklı Arap ülkelerinde yaşanan sözde “güç mücadelelerinin” gerçekte kaynaklar ve zenginlikler üzerinde hâkimiyet kurma savaşı olduğunu, elde edilen siyasi ve güvenlik kazanımlarının ise nihayetinde ABD, İngiltere ve Siyonist rejimin çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı. Düşmanın, Yemen’in güneyinde yaşananları medya üzerinden “halk uzlaşısı” gibi başlıklarla pazarlamaya çalıştığını söyleyen Mansur, bunun büyük bir yalandan ibaret olduğunu dile getirdi.

Güney Yemen, Amerikan-Siyonist Projenin Parçası

Sana yönetiminden yetkili, Yemen’in güneyindeki gelişmelerin Amerikan-Siyonist eksenin bir parçası olduğunu belirterek, “Eğer Arap ülkeleri bu projelerin finansmanını keserse, çatışmalar da sona erer. Çünkü ne ABD, ne İngiltere ne de İsrail bu paralar olmadan planlarını hayata geçirebilir” dedi.

Mansur, düşmanın Yemen’in güneyindeki stratejik hedeflerine ilişkin olarak da Suudi Arabistan’ın liman projeleri, boru hatları ve deniz yollarıyla bağlantılı özel çıkarlar peşinde olduğunu, bunun daha geniş bir ağın parçası olarak Batılı güçlerin ve Siyonist rejimin projelerine hizmet ettiğini ifade etti. Bu projelerin, Arap dünyasında süren tüm çatışmaların temelini oluşturduğunu kaydetti.

Kaos, Halkın Değil Paranın Ürünü

Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı, güney vilayetlerdeki paralı unsurların rüşvet ve para yoluyla yapay bir siyasi ve güvenlik ortamı oluşturmaya çalıştığını vurgulayarak, yaşanan kaos ve güvenlik çöküşünün Yemen halkının gerçek iradesini değil, Arap ülkeleri tarafından harcanan parayı yansıttığını söyledi.

Aden ve diğer vilayetlerde düzenlenen gösterilerin, sözde hükümet yanlısı paralı gruplar tarafından organize edildiğini belirten Mansur, bunların halkın gerçek duygularını temsil etmediğini kaydetti.

Siyonist Rejim Yemen’i Yenemez”

Mansur, Siyonist rejimin Yemen’e yönelik komplolarına da değinerek, işgalci rejimin Aksa Tufanı sürecinde Yemen karşısında uğradığı başarısızlığın ardından, Kızıldeniz üzerinden ya da Sudan ve Afrika Boynuzu hattından Yemen’e sızarak bu yenilgiyi telafi etmeye çalıştığını ancak bunun beyhude olduğunu söyledi.

Yemen’in Siyonist rejimin tüm hamlelerini yüksek bir dikkat ve sorumluluk bilinciyle izlediğini vurgulayan Mansur, Hadramut, Aden ya da diğer güney vilayetlerinde yeni dayatmalar oluşturma girişimlerinin kesin olarak başarısızlığa mahkûm olduğunu ifade etti.

Sana’ya saldırı tehditlerine de değinen Mansur, “Sana’ya saldırma ya da Yemen halkının iradesini kırma iddiaları yalnızca bir hayalden ibarettir. Sana, Suudi Arabistan, BAE ve diğer Arap ülkelerinin ABD ve Siyonist rejimin doğrudan desteğiyle yürüttüğü büyük saldırıya 10 yıldır direniyor ve asla geri adım atmadı” dedi.

Mansur, Suudi ve Emirlik paralı unsurları ya da başka aktörler eliyle yürütülen tüm projelerin teslimiyet ve ihanet anlamına geldiğini, bu projelerin ne kadar mali ve medya desteği alırsa alsın başarısızlığa mahkûm olduğunu vurguladı.

Yemen’in el-Mehra’dan Saada’ya kadar halk bilinci, sarsılmaz iman ve güçlü bir liderliğe sahip olduğunu belirten Mansur, düşmanın hedeflerine ulaşmasına asla izin verilmeyeceğini söyledi.

İngiliz Basını İfşa Etti: Siyonist Rejim–Ayrılıkçılar Bağı

Suudi Arabistan ve BAE destekli paralı gruplar arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde, The Times gazetesi yayımladığı bir raporla, Siyonist rejim ile saldırgan koalisyonun paralı unsurları arasındaki derin ilişkiyi ifşa etti. Raporda, özellikle BAE’ye bağlı Güney Geçiş Konseyi’nin, Sana’ya karşı ortak hedef doğrultusunda Siyonist yetkililerle görüşmek üzere heyetler gönderdiği belirtildi.

Ayrıca Siyonist medya organları, BAE’nin çok sayıda İsrailli heyeti Aden’e getirdiğini duyurdu. Bu durum, Yemen’in güneyinde BAE destekli ayrılıkçıların yürüttüğü projenin, ABD ve Siyonist rejim tarafından tasarlanan siyasi bir planın parçası olduğunu ortaya koyuyor. “Normalleşme kartının” ise bu paralı yapıların kendilerini meşrulaştırmak için kullandığı fırsatçı bir araç haline geldiği vurgulanıyor.