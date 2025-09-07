Newsweek: Amerika Venezuela’ya Saldıracak mı?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Newsweek dergisi, iki taraf arasındaki gerilimin artması ışığında Amerika’nın Venezuela’ya olası bir saldırı senaryosunu ele aldı ve mevcut askeri gerilimin, Venezuela’ya yönelik bir saldırının ilk adımı olup olmadığı konusunda uzmanların şüphe duyduğunu yazdı.

Dergi, “Amerika Venezuela’ya saldıracak mı?” sorusuna verdiği yanıtta, saldırı ihtimalinin zayıf olduğunu belirtti; çünkü Washington’un saldırıya dair net bir niyeti bulunmuyor. Her ne kadar Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro askeri konuşlanmayı tarihsel bir tehdit olarak değerlendirse de, askeri uzmanlar bunu gerçek bir saldırının ön hazırlığı değil, yalnızca bir “güç gösterisi” olarak yorumluyor. Habere göre, uzmanlar Washington’un, dağlar, ormanlar ve kontrolü zor şehir merkezleri gibi karmaşık coğrafyaya sahip bir ülkede geniş çaplı bir askeri operasyon riskini göze almasının pek olası olmadığını düşünüyor. Özellikle bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin sayısı birkaç bin askeri geçmediği için, bu sayı tam kapsamlı bir saldırı için yeterli değil.

Londra’daki Chatham House Güney Amerika uzmanı Christopher Sabatini de bu konuda şöyle dedi: “Akıl sahibi hiç kimse, 4500 askerin dağlar, ormanlar ve birçok şehir merkezine sahip bir ülkeye saldırabileceğini düşünmez. Bu yaşananlar sadece iki tarafın güç gösterisidir.” Britanya Jeostratejik Konseyi ulusal güvenlik araştırmacısı William Fryer ise Newsweek’e verdiği demeçte, Amerika Başkanı Donald Trump’ın hükümetinin Venezuela’nın rolünden duyduğu öfkeye rağmen, şimdiye kadar doğrudan askeri müdahaleye dair net bir niyet göstermediğini belirtti.

Olası Saldırı Senaryoları

Newsweek, Londra’daki Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü araştırmacısı Carlos Solar’a atıfta bulunarak, Amerika’nın Venezuela’ya saldırması durumunda, saldırının uzun menzilli Tomahawk füzeleriyle başlayacağını ve Venezuela’nın savunma sistemleri ile askeri kapasitesini yok etmeyi hedefleyeceğini yazdı. Bu saldırılar, füze rampaları, mühimmat depoları, radarlar, iletişim merkezleri ve insansız hava araçları platformlarını hedef alacak. Solar’a göre, savaşın başlaması halinde Amerikan güçleri ikinci aşamada torpidolar, güdümlü mühimmatlar ve hava savunma füzeleriyle saldırılarına devam edecek. Bu arada Küba, Venezuela’nın meşru hükümeti ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun uyuşturucu kaçakçılığı kartelleriyle bağlantılı olduğu yönündeki Amerikan iddialarını “saçma ve temelsiz bir bahane” olarak nitelendirdi.