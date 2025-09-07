Mamosta Kerimi: Şii-Sünni Birliği, İslam Düşmanlarının Yolunu Kesen Bir Seddir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Vahdet Haftası’nın başlamasıyla birlikte, İran’ın Kürdistan eyaletindeki Bane şehrinde Cuma İmamı olan Mamosta Cemal Kerimi, Şebestan Haber Ajansı’na verdiği röportajda, Müslümanlar arasındaki birliğin dini, sosyal ve siyasi boyutlarda korunmasının önemine dikkat çekti.

Pars Today’in haberine göre Mamosta Kerimi, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v) öğretilerine atıfta bulunarak şunları ifade etti:

“Düşmanlara karşı birleşmeliyiz, çünkü her türlü ayrılıkçılık sadece İslam düşmanlarının işine yarar.”Mamosta Kerimi şu vurguyu yaptı:“İslam birliği sadece dini bir ilke değil, aynı zamanda düşmanların komplolarına karşı koymak ve İslam ümmetinin çıkarlarını korumak için bir yoldur.”Ayrıca, İslam Devrimi’nin kurucusu İmam Humeyni’nin her zaman Müslümanların birliğine önem verdiğini belirtti ve onun birlik mesajının hem yetkililerin hem de halkın kalbinde ve zihninde daima canlı kalması gerektiğini söyledi.

Mamosta Kerimi, Vahdet Haftası’nın önemine de dikkat çekerek şunları ifade etti:“Bu hafta, Müslümanların küresel tehditler karşısında dayanışmasını hatırlatan bir vesile olmalıdır. Mezhebi ve fıkhi farklılıklar ne olursa olsun, tüm Müslümanlar ortak düşmanlara sahip olduğumuzu bilmelidir. Bu tehditlerle yalnızca birlik içinde durabiliriz.”