Siyonist rejim karşıtlarının Almanya’daki İsrailli silah şirketi ofisine saldırısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyonist Haaretz gazetesi, saldırganların şirketin bilgisayar ve ekipmanlarına ciddi zararlar verdiğini, bina camlarını kırdığını ve içeriye sis bombaları attığını bildirdi. Ayrıca, aktivistler bina duvarlarına Gazze savaşıyla ilgili ifadeler yazdılar; bunlar arasında “Çocuk katili” gibi sloganlar da yer aldı.
9 Eylül 2025 - 20:11
Siyonist rejim karşıtı ve Filistin destekçisi aktivistler, Almanya’da bulunan İsrailli silah sanayi şirketi “Elbit Systems”in ofis binasına saldırı düzenledi.
