Siyonist rejim karşıtlarının Almanya’daki İsrailli silah şirketi ofisine saldırısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyonist Haaretz gazetesi, saldırganların şirketin bilgisayar ve ekipmanlarına ciddi zararlar verdiğini, bina camlarını kırdığını ve içeriye sis bombaları attığını bildirdi. Ayrıca, aktivistler bina duvarlarına Gazze savaşıyla ilgili ifadeler yazdılar; bunlar arasında “Çocuk katili” gibi sloganlar da yer aldı.