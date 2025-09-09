  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

Siyonist rejim karşıtlarının Almanya’daki İsrailli silah şirketi ofisine saldırısı

9 Eylül 2025 - 20:11
News ID: 1725454
Siyonist rejim karşıtlarının Almanya’daki İsrailli silah şirketi ofisine saldırısı

Siyonist rejim karşıtı ve Filistin destekçisi aktivistler, Almanya’da bulunan İsrailli silah sanayi şirketi “Elbit Systems”in ofis binasına saldırı düzenledi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyonist Haaretz gazetesi, saldırganların şirketin bilgisayar ve ekipmanlarına ciddi zararlar verdiğini, bina camlarını kırdığını ve içeriye sis bombaları attığını bildirdi. Ayrıca, aktivistler bina duvarlarına Gazze savaşıyla ilgili ifadeler yazdılar; bunlar arasında “Çocuk katili” gibi sloganlar da yer aldı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha