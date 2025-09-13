Aliyev'den Siyonistlere yeni jest

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Azerbaycan, 4–6 Kasım tarihlerinde İsrail’den de temsilcilerin katılması beklenen Avrupa Hahamları’nın 70. yıl toplantısına ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, söz konusu etkinliği Bakü’de düzenlemeyi planlıyor.

International Jewish News, organizasyonu yalnızca dini bir dönüm noktası olarak değil, aynı zamanda stratejik bir gelişme olarak değerlendirdi.

Öte yandan Tel Aviv’deki Azerbaycan Turizm Ofisi Direktörü, Azerbaycan Havayolları’nın (AZAL) Bakü–Tel Aviv hattında haftada 14 uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ekim ayında ise İsrail merkezli Arikais şirketinin haftada üç ek sefer başlatması planlanıyor. Bu gelişmeler, Azerbaycan ile İsrail arasındaki ilişkilerin üst düzeyde normalleştiğine işaret ediyor.