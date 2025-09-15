İmam Hamenei'nin Düşünceleri: Siyonist Rejim Direniş Cephesi'nin Gücünü Yanlış Hesapladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- KHAMENEI.IR’in haberine göre, Ayetullah Hamenei, İmam Humeyni’nin (r.a) vefatının 35. yıldönümü töreninde Direniş Cephesi hakkında şunları söyledi:Siyonist rejim büyük Direniş Cephesi'nin kabiliyetlerini yanlış analiz etti, yanlış hesap yaptı. Bugün bölgemizde “Direniş Cephesi” adında büyük bir cephe mevcut ve bu cephe birçok yeteneğe sahiptir. Siyonist rejim bu gerçeği anlamakta hata yaptı, yanıldı. Kendi eliyle kendini çıkmaz bir koridora soktu ve bu koridordan ardı ardına gelecek yenilgilerle çıkamayacaktır. Allah’ın izniyle bu çıkmazdan kurtuluş yolu bulamayacaktır. Bugün Siyonist rejim dünyanın gözleri önünde yavaş yavaş eriyor, sona eriyor. Bunu dünya halkları görüyor. Elbette propaganda yapıyorlar ama hakikat budur; hem kendileri biliyor, hem dünya siyasetçilerinin birçoğu biliyor, hem halklar bunu anlıyor ve Filistin halkı da bunu fark etti.

Siyonist Rejim Direniş Güçleriyle Baş Edemiyor

Yakın zamanda Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede İmam Hamenei şöyle dedi:Siyonist rejim tüm askeri donanımına ve zalim güçlerin desteğine rağmen Filistinli kadın ve çocukları katlediyor; bu da rejimin Direniş güçleriyle baş edemediğini ve onları yenemediğini gösteriyor. Allah’ın izniyle Gazze halkının nihai zaferini göreceksiniz.

Tüm Müslüman Halklar Filistinlilere Destek Vermelidir

Ayrıca, İslam İnkılabı Rehberi farklı halk kesimleriyle yaptığı bir başka görüşmede şunları ifade etti:Filistin meselesinin çözümü nedir? Çözüm; cesurca direnmek ve ayakta durmaktır. Filistin halkı, Filistinli unsurlar ve örgütler, fedakâr cihatlarıyla Siyonist düşmana ve Amerika’ya hayatı dar etmelidirler. Yol budur. Tüm İslam dünyası da onlara yardım etmelidir; tüm Müslüman halklar Filistinlilere destek vermelidir. Çare budur.

Batı Asya'daki Direniş Cephesi En Hayati Konulardan Biri

Bu bağlamda, İmam Hamenei Nevruz konuşmalarından birinde şöyle dedi:Gazze savaşı, Direniş Cephesi’nin kurulmasının haklılığını ortaya koydu. Bazıları “Batı Asya’da böyle bir cepheye ne gerek vardı?” diyordu. Oysa görüldü ki Direniş Cephesi’nin bu bölgede varlığı en hayati meselelerden biridir ve her geçen gün bu cephe daha da güçlendirilmelidir. Vicdanı uyanık insanlar bu bölgede Siyonistlerin zulmünü gördükçe —ki bu zulüm 70 yılı aşkındır sürüyor— sessiz kalmazlar, direnmeye yönelirler. Direniş Cephesi de bu nedenle kuruldu; Siyonist suçluların Filistin halkına ve onların destekçilerine yönelik sürekli ve sistematik zulmüyle mücadele etmek için.