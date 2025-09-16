ABD Ordusu Neden Drone Savaşlarında Geri Kaldı?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ukrayna savaşı, bin dolardan daha az maliyetli ticari bir dronun patlayıcılarla donatıldığında milyonlarca dolarlık bir tankı yok edebileceğini gösterdi. İran Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) dayandırılan Pars Today’e göre, bu maliyet-güç dengesindeki köklü değişim, savaş uçakları ve tanklara yatırım yapmaya alışkın olan ABD ordusunu şaşırttı. ABD askeri üslerinde dört pervaneli dron kullanımı eğitimi başlamış olsa da, gelişim hızı halen savaşın gerçekleriyle örtüşmüyor.

Üst Düzey Uyarılar ve Ukrayna'dan İlham

CNN'in haberine göre, Amerikan savunma yetkilileri artık küçük ve ucuz dronlar konusundaki geri kalmışlığın ciddiyetinin farkına varmış durumdalar. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, ordunun geneline dron teknolojisinin daha hızlı şekilde adapte edilmesi çağrısında bulundu. Hegseth ayrıca silahların öldürücülüğünün artırılmasını isterken, asıl tehlikenin teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bu alanda geri kalmak olduğunu vurguladı.

CNN'in aktardığına göre, Ukrayna yalnızca ABD'nin desteğini alan bir ülke değil, aynı zamanda Washington için beklenmedik bir öğretmene dönüşmüş durumda. Haberde, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin yakın zamanda ABD eski Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, 50 milyar dolarlık ortak drone üretim planını gündeme getirdiği belirtildi. Ukrayna artık savaş tecrübesini “jeopolitik kart” olarak sunuyor; bazı raporlara göre bu tecrübe, Kiev’in başarılı saldırılarının %80’inden fazlasının arkasındaki temel faktör.

Ukrayna'nın Avantajı ve ABD'nin Kısıtlamaları

Ukrayna, savaş alanından doğrudan gelen geri bildirimlerle dron teknolojisindeki yenilikleri hızla adapte edebiliyor. Ancak ABD, yapısal engeller ve yüksek maliyetlerle boğuşuyor. Amerikan şirketlerinin ucuz Çin parçaları kullanması yasak olduğundan, yerli üretim “100 kat daha pahalıya” mal olabiliyor. Ukrayna bir yıl içinde dört milyon drone üretmeyi planlarken, Pentagon yalnızca iki yıl içinde 3 bin drone üretmeyi hedefliyor.

Ukrayna: Geleceğin Savaşlarının Küresel Laboratuvarı

Ukrayna fiilen küresel bir drone savaş laboratuvarına dönüşmüş durumda ve yabancı start-up’lar silahlarını test etmek için bu ülkeye akın ediyor. Analistlere göre, bu gelişmeler yalnızca Ukrayna’yı değil, gelecekteki savaşları da, hatta Hint-Pasifik bölgesindeki olası çatışmaları da etkileyecek. Uzmanlar, bu teknolojik değişimin geri döndürülemez olduğunu ve ABD ordusunun buna hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyorlar.