HTŞ, Süveyda'da güvenlik sistemini yeniden yapılandırıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye'deki Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünün sözde 'içişleri bakanlığı', güvenlik ve polis teşkilatını yeniden yapılandırmaya yönelik kapsamlı plan çerçevesinde Süveyda Valiliği’nde yeni atamalar gerçekleştirdi.

HTŞ bakanı akanı Enes Hattab, X platformundaki paylaşımında atamaların “vilayet sakinleri ve çeşitli toplumsal bileşenlerin aktif katılımıyla” yapıldığını açıkladı.

HTŞ yetkilisi, bu adımın “mevcut aşamanın gereklerine uygun” olduğunu ve Süveyda Valiliği’nde daha istikrarlı bir yolun başlangıcını temsil ettiğini belirtti.

HTŞ'den yapılan açıklamaya göre, Hattab, Süveyda’daki İç Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hüsam el-Tahhan, yardımcıları ve güvenlik müdürlükleri müdürleriyle, yeni İç Güvenlik Kuvvetleri yönetiminin onaylanmasının ardından, eyaletteki son güvenlik gelişmelerini gözden geçirmek üzere genişletilmiş bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından, Özgür Arap Cebel-i Arap Topluluğu Lideri Şeyh Süleyman Abdulbaki, resmi Facebook sayfasından paylaştığı videoyla Süveyda Valiliği’ndeki güvenlik dosyasını yönetmekle görevlendirildiğini duyurdu.

Bu açıklama, Süveyda ilinde güvenlik gerginliğinin arttığı ve istikrarı sağlamak amacıyla yeni mekanizmalar geliştirme çabalarının sürdüğü bir dönemde geldi.