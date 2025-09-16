Hamas'tan Trump'a yanıt: Esirlerin kaderinden Netanyahu sorumlu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırıları ve İsrailli esirler hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Hareket, Trump’ın sözlerini, "Siyonist propagandaya açık bir tarafgırlık ve çifte standardın bariz bir örneği," olarak nitelendirdi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun bir anlaşmaya varılmasını engellemek için tüm fırsatları kasıtlı olarak sabote ettiğini bildiği belirtildi.

Açıklamada, Katar'daki müzakere heyetine yönelik suikast girişiminin de bu sabotajın bir parçası olduğu vurgulandı.

"Netanyahu anlaşmaları kasıtlı olarak sabote ediyor"

Açıklamada, "ABD yönetimi, savaş suçlusu Netanyahu’nun, esirlerin serbest bırakılması ve soykırım savaşının sona erdirilmesi yönünde bir anlaşmaya varılmasını engellemek için kasıtlı olarak tüm fırsatları sabote ettiğini biliyor," ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de yaşanan sistematik yıkım ve soykırımın İsrailli esirlerin hayatını da doğrudan tehdit ettiğini belirten Hamas, bu esirlerin akıbetinin Netanyahu hükümeti tarafından belirlendiğini kaydetti.

"Soykırımın sorumlusu ABD yönetimidir"

Hamas, "savaş suçlusu" olarak tanımladığı Netanyahu'nun Gazze’de tutulan esirlerin güvenliğinden bütünüyle sorumlu olduğunu ifade etti.

Açıklamada ayrıca, ABD yönetiminin de İsrail'e verdiği koşulsuz destek ve gerçekleri çarpıtan siyasi tutumu nedeniyle Gazze'deki soykırımın doğrudan sorumlusu olduğu belirtildi.

Başkan Trump, bir önceki gece yaptığı açıklamada, Hamas’ın bazı esirleri yer altından çıkararak "İsrail kara harekâtına karşı canlı kalkan olarak kullanmak üzere yukarıya taşıdığını" öne sürmüş ve bunu "insanlık suçu" olarak tanımlamıştı.