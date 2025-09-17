Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bugün, 17 Eylül 2025, Sabra ve Şatilla mülteci kamplarındaki katliamın 43. yıl dönümü. Bu katliam, İsrail işgali altında Lübnan’da Filistinli mültecilere yönelik sistematik bir soykırım olarak tarihe geçti. 1982’deki bu barbar saldırı, iki gün süren ve binlerce Filistinli ve bazı Lübnanlı sivilin hayatını kaybettiği bir vahşetle sonuçlandı. Kurbanların çoğu, 1948’te Nakba olayları sırasında Filistin’den kaçıp Lübnan’a sığınan mülteci aileleriydi.

Falanjistlerin Siyonist İsrail’e Hizmeti

İsrail’in Lübnan’a saldırmasının temel amacı, sadece toprak işgali değil, aynı zamanda Lübnan’daki Filistin Kurtuluş Örgütü’nü (FKÖ) yok etmekti. Bu amaç doğrultusunda Lübnan içinde bazı yerel gruplar işgalcilere destek verdi. Bunların başında gelen falangist lideri Beşir Cemayel, İsrail’in Lübnan’daki planlarına hizmet eden bir işbirlikçi olarak tarihe geçti. 14 Eylül 1982’de, Lübnan iç savaşının ve işbirlikçi provokasyonların yoğunlaştığı bir dönemde Cemayel suikaste uğradı.

Beşir Cemayel, başkan olarak göreve başladığı ilk günlerden itibaren İsrail ile güçlü bağlar kurmuş, işgalcilere askeri ve lojistik destek sunmuş, hatta İsrail ile barış anlaşması imzalama vaadinde bulunmuştu. 1975’ten itibaren falangistlerle İsrail arasındaki işbirliği, Lübnan’daki Filistin mültecilerini ve direniş gruplarını yok etme amacıyla başlamıştı.

Sabra ve Şatilla Katliamının Detayları

15 Eylül 1982 sabahı, Sabra ve Şatilla kamplarındaki sivil halk, İsrail araçlarının kamp çevresine hareket ettiğini fark etti. Öğle saatlerinde İsrail topçusu güney girişini bombardımana tuttu. 16 Eylül’de, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, tamamen silahsız ve mücadele edemeyecek durumda olmalarına rağmen, falangistlerin vahşi saldırısına maruz kaldı. Katliam 43 saat sürdü ve en az 3.500 kişi öldürüldü; bazı kaynaklar sayıyı 6.000 olarak veriyor.

Falangistler, işgalcilerle koordineli bir şekilde katliam gerçekleştirdi; sivillere işkence yapıyor, kadınlara defalarca tecavüz ediyor, çocukları acımasızca öldürüyordu. Akka Hastanesi de hedef alındı ve hastalar yataklarında katledildi.

Tanıkların Anlatımları

Filistinli tanık Muhammed Said Abdulhadi, katliam sırasında Sabra ve Şatilla kampında bulunuyordu: “Saldırılar spor kompleksinden fışkıran bombalarla başladı, ardından maskeli silahlılar kampı bastı. Evler yağmalandı, insanlar vahşice katledildi. Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar… herkes korku içinde kaçıyordu. Şahit olduğumuz sahneler tarif edilemezdi.”

Diğer tanıklar, falangistlerin ve İsrail’in işbirlikçilerinin, Filistinli mültecileri ve Lübnanlı sivilleri sistematik şekilde katlettiğini doğruladı. Katliamın izleri hâlâ hafızalarda ve kalplerde canlı.

Hizbullah ve Direniş Cephesi’nin Rolü

Hizbullah, Lübnan’da her zaman direnişin ve halkın yanında durdu. Silahı hiçbir zaman Lübnan’daki siyasi gruplara karşı kullanılmadı; yalnızca işgalci İsrail’i hedef aldı. Oysa falangistlerin mirası, bugün Samir Caca ve destekçileri aracılığıyla Lübnan’da direnişi zayıflatmaya ve işgalcilere hizmet etmeye devam ediyor.

Son yıllarda, özellikle son direniş savaşından bu yana falangistlerin ve onların destekçilerinin İsrail ve ABD projelerini uygulamaya çalıştığı görülüyor. Direnişin silahsızlandırılması yönündeki çağrılar, tamamen işgalci güçlere hizmet etme amaçlıdır. Buna karşılık Hizbullah ve Lübnan direnişi, halkın güvenliğini sağlamak ve ülkeyi işgalcilere karşı korumak için varlığını sürdürüyor.