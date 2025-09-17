İhanet anlaşmasında son aşama: HTŞ-İsrail normalleşmesi resmileşiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Reuters’ın geçtiği habere göre, Washington yönetimi, Siyonist rejim ile Suriye’nin kuzeyindeki silahlı grup lideri Ebu Muhammed Culani’nin başını çektiği yapıyı, BM Genel Kurulu öncesinde bir “güvenlik anlaşmasına” zorlamaya çalışıyor. ABD, bu anlaşmayı küresel kamuoyuna bir başarı gibi sunmak isterken, aslında Suriye’nin işgal altındaki topraklarını meşrulaştırmayı ve Direniş Cephesi’ni zayıflatmayı hedefliyor.

Reuters, Culani ve çevresinin Tel Aviv ile yürüttüğü görüşmeleri hızlandırdığını, ancak rejim içindeki tarafların bu sürece büyük tepki gösterdiğini aktardı. Habere göre Şam yönetiminin umudu, son aylarda işgal edilen bazı bölgelerin geri alınması ve 1974 ateşkes anlaşması çerçevesinde tampon bölgenin yeniden silahsızlandırılması. Ancak işgalci İsrail’in ne hava saldırılarını ne de sınır ihlallerini durdurmaya niyetli olduğu belirtiliyor.

Kaynaklara göre, Netanyahu yönetimi müzakerelerde hiçbir ciddi taviz vermiyor. Görüşmeler, 1967’de işgal edilen Golan Tepeleri meselesini tamamen dışarıda bırakmış durumda. Siyonist kaynaklar, Tel Aviv’in bu anlaşmada “Suriye’ye büyük bir ödün vermeyeceğini” açıkça ifade ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi hanesine bir “başarı” yazmak için BM kürsüsünden bu anlaşmayı duyurmak istiyor. Fakat analistler, Washington ve Tel Aviv’in bu baskıcı girişimlerinin Suriye halkı ve Direniş Cephesi tarafından ihanet olarak görüldüğünü, böyle bir adımın bölgedeki direniş iradesini daha da güçlendireceğini belirtiyor.