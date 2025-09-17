Türkiye-İsrail Gerilimi: Boş Tehditler mi, Gerçek Bir Güvenlik Sorunu mu?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Türkiye'nin bir taraftan İsrail'in bazı kritik üsleri, limanları ve enerji tesislerini hedef alacağını belirtmesi, askeri ve güvenlik alanında güçlü bir duruş sergileme çabası olarak görülebilir. Ancak bu tehditler, Türkiye'nin son dönemde İsrail'e karşı uyguladığı politikaların gerisinde karmaşık bir stratejik işbirliği ve çıkar ilişkisi de bulunmaktadır.

Erdoğan yönetimi, bölgede İsrail'in en büyük destekçilerinden biri olarak petrol ve diğer ticari ürünlerde kesintisiz ilişki sürdürmekte, hatta bazı raporlara göre Türk askeri danışmanları İsrail ordusuyla işbirliği yapmaktadır. Ayrıca, İsrail rejiminin İran'a karşı düzenlenen savaşta Türkiye'nin hava sahasını kullanabilmesi, iki taraf arasındaki ilişkilerin yüzeydeki sert söylemlerle uyumsuz olduğunu göstermektedir.

Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik tehditlerinin, Erdoğan'ın uluslararası ve yerel arenadaki prestij kaybını telafi etmeye yönelik bir "beyaz yıkama" hamlesi olabileceği değerlendirilmektedir. İsrail rejimi, enerji ve ihracat koridoru olan Türkiye'yi kaybetmek istememekte, bu nedenle gerçek bir askeri çatışmanın önüne geçmeye özen göstermektedir.

Bölgesel anlamda Türkiye'nin askeri kabiliyetleri ve savunma teknolojisindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulması, iki ülke arasında olası bir çatışma riskinin yüksek stratejik maliyetlerle sınırlandırıldığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, medya üzerinden yükselen tehditlerin yerini daha çok diplomatik ve istihbarat temelli karşılıklı hamlelere bıraktığı yorumlanabilir.

Sonuç olarak, Türkiye-İsrail ilişkilerindeki bu gerginlik, yalnızca yüzeydeki kuvvet gösterisinden ibaret olmayıp, ekonomik ve stratejik çıkarların gölgesinde çok yönlü bir çatışma ve işbirliği dinamiği barındırmaktadır. Bu durum, bölgesel güvenlik dengelerini ve enerji koridorlarını yakından etkilemeye devam edecektir.

Bu nedenle, bir askeri güvenlik analisti olarak, bu tehditleri salt propaganda olarak görmekle birlikte, ikili ilişkilerin dinamiklerini ve arka plandaki çıkar çatışmalarını dikkatle izlemek gerekmektedir.