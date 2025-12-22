Mübarek Üç Aylar: Manevî Yenilenme Ve Toplumsal Uyanış Zamanı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek üç aylar, İslâm coğrafyasında yalnızca bireysel ibadetlerin arttığı bir dönem olmanın ötesinde, toplumsal bilinç ve ahlaki hassasiyetlerin de güç kazandığı özel bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Bu süreçte Müslümanlar, yoğun ibadet programlarıyla birlikte gündelik hayatlarını, alışkanlıklarını ve sorumluluklarını yeniden gözden geçirme fırsatı buluyor.

Üç aylar boyunca tutulan nafile oruçlar, kılınan namazlar, yapılan dualar ve hayır faaliyetleri, manevî iklimin canlı tutulmasına katkı sağlarken, özellikle Ramazan ayıyla birlikte bu atmosfer daha da derinleşiyor. Oruç ibadeti, sabrı ve paylaşmayı öne çıkarırken, toplumun farklı kesimleri arasında dayanışma ve yardımlaşma bilincini güçlendiriyor.

Bu mübarek zaman dilimi, aynı zamanda İslâm dünyasının karşı karşıya olduğu adaletsizlikler, zulümler ve krizler karşısında ortak bir vicdan oluşturma zemini sunuyor. Camilerde, evlerde ve meydanlarda yapılan dualar, sadece bireysel kurtuluşu değil, mazlum coğrafyalar için adalet ve huzur talebini de içinde barındırıyor.

Ramazan Bayramı’yla sona eren üç aylar, Müslümanlar için bir muhasebe ve yenilenme sürecinin ardından yeni bir başlangıcı simgeliyor. Manevî kazanımların bayram sonrasında da korunması gerektiğine dikkat çeken din âlimleri, bu dönemin geçici bir duygu yoğunluğu değil, hayatın tamamına yayılan bir bilinç dönüşümüne vesile olması gerektiğini vurguluyor.

İslâm dünyasında üç aylar, bu yönüyle sadece takvimde yer alan kutsal bir zaman dilimi değil; bireyin kendisiyle, toplumla ve ümmet bilinciyle bağını yeniden güçlendirdiği bir diriliş mevsimi olarak anlam kazanıyor.