İtalya'da liman işçilerinin ihbarıyla Siyonist İsrail'e silah sevkiyatı engellendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İtalyan basınında yer alan haberlere göre Ravenna Limanı'ndaki işçilerin ihbarı üzerine Ravenna Belediyesi ve Emilia-Romagna Bölgesel Yönetimi'nin devreye girmesiyle İsrail'in Hayfa Limanı'na patlayıcı madde taşıdığı belirtilen iki konteyner engellendi.

Ravenna Belediye Başkanı Alessandro Barattoni de hükümetten İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması talebinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'e silah göndermediklerini yinelerken Ravenna'daki olaya ilişkin, "Bunlar, İtalyan silah ve mühimmatı değil." açıklamasını yaptı.

Muhalefetteki sol partiler ise Ravenna'daki girişimi memnuniyetle karşıladı.

Ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein da hükümetin, İtalyan limanlarından silahların geçişini sağlayacak yöntemleri önlemek için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.