Doha Zirvesi sonuçsuz kaldı: Eylemsizlik İsrail'e güç veriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Doha’da düzenlenen Arap-İslam zirvesi, İsrail rejiminin Katar’a yönelik alçak saldırısına karşı etkisiz kınama mesajları ve göstermelik dayanışma açıklamalarıyla sona erdi. Katar, Gazze’de ateşkes görüşmelerine aracılık ederken Tel Aviv rejimi 9 Eylül’de başkent Doha’yı hedef almış, Hamas heyetinin bulunduğu ofisleri bombalamıştı. Bu saldırı, İsrail’in yalnızca Gazze’de değil, Lübnan, Yemen ve İran’a karşı da yürüttüğü saldırganlığın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, saldırıyı “korkakça ve haince” olarak nitelendirerek, “Nasıl olur da işgal rejimiyle müzakere heyetlerini ağırlarken aynı anda ülkemize hava saldırısı düzenlerler?” diyerek tepki gösterdi. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu’l Geyt, “Suç karşısındaki sessizlik, başlı başına bir suçtur” dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise siyonist rejimi “terörist zihniyetin somut örneği” olarak tanımladı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, işgal rejimiyle ilişkilerin kesilmesi çağrısında bulundu.

Bununla birlikte, zirvede dile getirilen sözlü tepkilerin hiçbirisi somut bir karara dönüşmedi. Nihai bildiride bağlayıcı güvenlik taahhütleri, ekonomik yaptırımlar ya da ortak askeri adımlar yer almadı. Yalnızca daha fazla diplomatik girişim çağrısında bulunuldu—ki bu kurumların, İsrail’in cinayetlerini durdurmakta ne kadar etkisiz olduğu defalarca kanıtlandı.

Bu saldırı, direniş liderlerinin yıllardır yaptığı uyarıları doğruladı. Yemen lideri Abdülmelik el-Husi defalarca “İsrail karşısında pasif kalan Arap ülkeleri bir gün bizzat saldırıya uğrayacaktır” demişti. Netanyahu ve diğer siyonist yetkililerin “Büyük İsrail Projesi”ni açıkça dillendirmesi de bu niyetin göstergesiydi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan zirvede, düşman karşısında İslam ümmetinin birleşik bir cephe kurması gerektiğini vurguladı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ise ortak güvenlik koordinasyonuna işaret ederek en somut mesajı veren isimlerden biri oldu. Zirve öncesinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Müslüman ülkeler için “ortak operasyon odası” kurulmasını önermiş ve bu teklif geniş halk desteği bulmuştu.

İranlı siyasetçi Ali Laricani, sosyal medyada yayımladığı Arapça mesajında, “Sonuçsuz bir zirve, İsrail’in yeni saldırı emridir” diyerek sert uyarılarda bulundu. Laricani, İslam ülkelerinin en azından kendi onurlarının yok edilmemesi için harekete geçmeleri gerektiğini belirtti.

İslam dünyasının birleşik güvenlik stratejisi, 1979 İslam Devrimi’nden bu yana İran dış politikasının temel taşlarından biri oldu. Bugün yaşananlar, İmam Humeyni’nin vizyonunun yalnızca sembolik değil, hayati bir güvenlik ihtiyacı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.