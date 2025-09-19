Macron: Gazze'de İsrail'in imajı çöktü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze’deki işgalci saldırıların tamamen başarısız olduğunu vurguladı. Macron, “O kadar çok sivil kayıp ve yıkım yarattınız ki, İsrail’in güvenilirliği yalnızca bölgede değil, dünya genelinde de tamamen yok oldu” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Batı’nın kendi içinden de Tel Aviv’in savaş suçlarına yönelik açık itiraf olarak değerlendirildi.

Macron, Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını belirterek bunun tarihi bir zorunluluk olduğunu dile getirdi. Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerin Hamas’la ilgisi olmadığını vurgulayan Macron, “Yerleşim projeleri Hamas’ı yok etmek için değil, iki devletli çözümü tamamen bitirmek ve Filistin halkının barış içinde yaşama hakkını yok saymak için yürütülen siyasi bir projedir” dedi. Bu açıklamalar, siyonistlerin gerçek niyetini ifşa eden önemli bir çıkış olarak öne çıktı.

Öte yandan Macron, İran’ın nükleer programına ilişkin ise ABD-İsrail çizgisini tekrarlayarak yaptırımların yeniden uygulanabileceğini söyledi. Ayrıca İran’dan gelebilecek balistik füze tehdidini “küçümsemediklerini” belirterek Siyonist rejimin güvenlik bahanesine katıldığını ifade etti. Bu yaklaşım, Batı’nın İsrail karşıtı eleştirilerde bulunurken dahi İran’a yönelik düşmanlığını sürdürdüğünü gösterdi.