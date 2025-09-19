ABD Afganistan'ı yeniden işgal etmek istiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti sırasında Başbakan Keir Starmer ile düzenlediği basın toplantısında, Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nü yeniden almak istediklerini söyledi. Trump, “Onlar bizden bazı şeyler istiyor, biz de bu üssü geri almak istiyoruz. Bu bizim için önemli” ifadelerini kullandı. Trump, gerekçe olarak da Çin’in nükleer tesislerine olan yakınlığına dikkat çekerek, “O üs, Çin’in nükleer silahlarını yaptığı yere sadece bir saat uzaklıkta” dedi.

Bagram Hava Üssü, 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan işgalinde ABD’nin en stratejik merkezi olmuştu. Ancak Washington yönetimi, Temmuz 2021’de NATO ile birlikte üssü gece yarısı gizlice terk etmişti. Afgan askeri yetkililer bile bu çekilmeden haberdar edilmemiş, Amerikalılar elektrikleri kesip üsse komuta eden Afgan generali bilgilendirmeden kaçmıştı. Çekilmenin ardından Taliban kısa sürede ülkenin büyük bölümünü ve başkent Kabil’i ele geçirerek ABD’nin yirmi yıllık işgalini boşa çıkarmıştı.

Afgan kaynaklar, ABD askerlerinin kaçışının ardından üssün yağmacıların eline geçtiğini, kışlaların talan edildiğini ve devasa mühimmat depolarının karıştırıldığını aktardı. Bu durum, ABD’nin “terörle mücadele” adı altında yürüttüğü işgalin aslında nasıl bir fiyasko ile sona erdiğini ortaya koydu.

Trump, göreve dönüşünden bu yana Bagram’ın kaybını Biden yönetimine yükleyerek eleştirmişti. Ancak şimdi üssü yeniden istemesinin asıl nedeni, Çin ve bölgesel direniş eksenine karşı yeni bir kuşatma planı olarak görülüyor. Washington’un bu hamlesi, ABD’nin çekilmek zorunda kaldığı coğrafyaya yeniden dönme hevesinin ve Asya merkezli güçlere karşı stratejik çaresizliğinin göstergesi olarak okunuyor.