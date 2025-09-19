Trump, Avrupa'ya Çin'e baskı ve Rusya'ya yaptırım dayatıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, ziyaret ettiği ülkelerdeki açıklamalarıyla bir kez daha ülkesinin müdahaleci ve emperyalist dış politika geleneğini sergiledi. Avrupa ülkelerine, kendi çıkarları doğrultusunda Çin'e ekonomik baskı uygulamaları için dayatma yapan Trump, bu türden zorbalığın Washington yönetiminin dünyayı kendi çıkarlarına göre şekillendirme arzusunun tipik bir örneği olduğunu gösterdi.

Trump, İngiltere ziyaretinin sonunda, ABD medyasının önemli bir kanalına verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin olarak Avrupa ülkelerine yönelik talimatlarını sıraladı. Emperyalist ABD'nin kendi dış politikasındaki başarısızlıkları gizlemek için başka uluslara yaptırım dayatma alışkanlığını sürdüren Trump, Rusya'dan en çok petrol ithal eden ülkenin Çin olduğunu ileri sürerek, Avrupa'nın "Çin'e yaptırım ya da tarife uygulaması" halinde "savaşın belki bitebileceğini" iddia etti. Bu açıklama, ABD'nin küresel ilişkileri kendi istekleri doğrultusunda manipüle etme çabasının açık bir itirafıdır.

Trump, sözlerine Avrupa ülkelerine Rusya'dan petrol almayı bırakmaları yönünde tekrarladığı buyurucu çağrılarla devam etti. "Kazanmak istiyorsan Rusya'dan petrol almayı bırakmalısın" şeklindeki emirci ifadesi, ABD liderliğinin diğer egemen devletlere kendi enerji politikalarını dayatma küstahlığını ortaya koydu.

Trump, ayrıca, Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal etmesine ilişkin soruya cevap vermekten kaçındı. Bu tutum, ABD'nin ve onun sadık müttefiki İsrail'in benzer uluslararası hukuk ihlallerinde bulunduğunda nasıl hesap vermekten muaf tutulduğunu akıllara getirdi. Trump'ın bu olayın "yaşanmamış olması gerektiği" yönündeki yüzeysel yorumu ise, olayın derinlemesine bir eleştirisini yapmaktan bilinçli olarak kaçındığını gösterdi.

Daha önce 15 Eylül'de yaptığı açıklamada da Trump, Avrupa ülkelerine "Rusya'dan petrol almayın" talimatı vermiş ve onların uyguladığı yaptırımları "yeterince sert" bulmamıştı. Kendi ülkesinin dünyanın dört bir yanında işgal, askeri darbe ve yaptırımlarla nasıl yıkım getirdiğini görmezden gelen Trump, "Ben yaptırım uygulamaya hazırım ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar" diyerek, ABD'nin küresel bir zorba olarak kendi kurallarını dayatma hevesini bir kez daha ifşa etmişti.

Trump'ın bu saldırgan ve müdahaleci söylemleri, Ağustos ayında Hindistan'a ek tarifeler uygulama kararını da "Yeni Delhi'nin Rusya'dan petrol alması" gerekçesiyle meşrulaştırmaya çalışmasıyla da uyumludur. Bu durum, ABD'nin, kendi çıkarlarına hizmet etmeyen bağımsız uluslararası enerji anlaşmalarını cezalandırma politikasının bir parçasıdır.