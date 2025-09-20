Gazze’de “güvenli bölge” yalanı: İsrail 110 kez bombaladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze Hükümeti Enformasyon Ofisi, işgalci İsrail’in “güvenli” ilan ettiği bölgeleri vahşice bombaladığını açıkladı.

El Cezire’nin aktardığına göre, ofisten yapılan açıklamada hâlen 900 bin Filistinlinin, İsrail’in şehri işgal etmeye yönelik kara saldırılarına ve yoğun hava bombardımanına rağmen Gazze kentinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in 270 bin Filistinliyi zorla Gazze’den güneye göç etmeye mecbur bıraktığı ifade edildi.

Söz konusu açıklamada, işgal rejiminin “güvenli bölge” olarak ilan ettiği el-Mevasi bölgesinin 110’dan fazla kez bombalandığı ve bu saldırılarda 2 binden fazla kişinin şehit edildiği belirtildi.

Gazze Hükümeti, İsrail’in Filistinliler için ayırdığı sözde güvenli alanın, Gazze Şeridi’nin yalnızca yüzde 12’sine tekabül ettiğini ve işgal rejiminin halkı topluca ölüm tuzağına sürüklediğini vurguladı.