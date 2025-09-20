Eski Pakistan Savunma Bakanı: İran'a yönelik yaptırımlar boşa çıkacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Emekli Pakistanlı general Khalid Naeem Lodhi, yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerinin BM Güvenlik Konseyi’nde İran’a karşı yürüttüğü girişimlerin hiçbir ilkesel temeli olmadığını ve taraflı bir yaklaşımı yansıttığını söyledi.

Lodhi, İsrail’in ABD ile işbirliği içinde “snapback” mekanizmasını Konsey’e taşımaya çalıştığını belirterek, ABD’deki Siyonist lobisinin ve ülkenin kaba kuvvet politikalarının bu süreci etkilediğini ifade etti. Lodhi, Avrupa ülkelerinin ve diğer devletlerin ABD baskısı altında hareket ettiğini, bağımsız karar alamadıklarını kaydetti.

Emekli general, İran’a yönelik yaptırımların halk ve devletin iç güç ve kapasitesini artırdığını, savunma, teknoloji ve altyapı alanlarında kaydedilen ilerlemenin gözle görülür olduğunu vurguladı. Lodhi, Avrupa’nın “üçlüsü” olarak bilinen İngiltere, Fransa ve Almanya’ya, kendi bağımsızlık ve saygınlıklarını korumaları gerektiğini söyledi. ABD’nin ise düşüşte olan bir güç olduğunu ve konumunu korumak için bağımsız ülkeler üzerinde baskı uyguladığını belirtti.

Lodhi, Batı’nın BM’deki hamlelerinin meşruiyeti olmadığını, İran’ın ise İsrail karşısında güç gösterisi yaparak kendi bağımsızlığını ve kendi karar alabilme kapasitesini ortaya koyduğunu ifade etti.

İRNA’nın haberine göre, BM Güvenlik Konseyi dün İran’a yönelik nükleer yaptırımların kaldırılmasını uzatma konusunu görüşmek üzere özel bir toplantı yaptı. Kore’nin önerdiği ve Çin, Rusya, Pakistan ile Cezayir’in desteklediği karar tasarısı, Avrupa ülkeleri ve ABD’nin karşı oyları nedeniyle gerekli çoğunluğu sağlayamadı.

Tasarı yalnızca dört oy aldı ve ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve birkaç diğer ülke karşı oy kullandı. Tasarının reddedilmesi sonucunda “snapback” mekanizması hemen devreye girmedi. Ancak ABD ve Avrupa ülkeleri, İran üzerinde ek baskı kurmak için 30 günlük bir süre içinde girişimlerini sürdürecek. Bu süre 27 Eylül 2025’e (5 Mehr 1404) kadar devam edecek.