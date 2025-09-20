ABD’den Siyonist İsrail’e 6 milyar dolarlık ölüm paketi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’de soykırım saldırılarını sürdüren Siyonist İsrail’e, hamisi Amerika Birleşik Devletleri’nden yeni bir ölüm paketi daha hazırlanıyor. Wall Street Journal’ın haberine göre Washington yönetimi, işgal ordusuna yaklaşık 6 milyar dolarlık yeni silah satışını onay sürecine soktu.

Bu kapsamda, 3,8 milyar dolar değerinde 30 adet AH-64 Apache saldırı helikopteri, 1,9 milyar dolar tutarında 3 bin 250 zırhlı araç ve ayrıca 750 milyon dolarlık zırhlı personel taşıyıcı yedek parçası ile enerji desteği İsrail’e verilmek isteniyor. ABD’nin savaş makinesi endüstrisi, bu anlaşmaları yine sözde “dış askeri yardım programı” kisvesi altında finanse edecek.

Rapora göre silahların teslimatı 2-3 yıl sürecek olsa da, Washington’un işgalci rejimi uzun vadeli bir şekilde ayakta tutmaya çalıştığı açıkça görülüyor. Anlaşmanın hayata geçmesi için ABD Kongresi’nin onayı gerekiyor. Ancak dikkat çekici nokta, bu planın İsrail’in 9 Eylül’de Katar’daki Hamas liderlerine yönelik saldırısından yaklaşık bir ay önce Kongre liderlerine iletilmiş olması.

Eğer satış gerçekleşirse, işgalci rejimin Apache filosu neredeyse iki katına çıkacak. Bu da ABD’nin, Gazze’de katledilen kadın ve çocukların kanında doğrudan pay sahibi olduğunun yeni bir belgesidir.