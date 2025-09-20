Başlık İtalya’da Liman İşçileri İsrail’e Mühimmat Sevkiyatını Engelledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İtalya’nın Adriyatik kıyısındaki Ravenna Limanı’nda çalışan işçiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, İsrail’e silah ve mühimmat taşıdığı belirtilen iki kamyonun limana girişini engelledi. İhbar üzerine Ravenna Belediyesi ve Emilia-Romagna Bölgesel Yönetimi devreye girerek söz konusu kamyonların limana girişi yasaklandı.

Ravenna Belediye Başkanı Alessandro Barattoni, liman yetkililerinin, İsrail’in Hayfa Limanı’na gidecek patlayıcı taşıyan kamyonların limana girişinin reddedilmesi yönündeki talebini desteklediklerini açıkladı. Barattoni, “İtalya, resmi olarak İsrail’e silah satışını engelliyor ancak diğer ülkelerden İtalya üzerinden geçen silah ve mühimmatların burdan İsrail’e ulaşması kabul edilemez” dedi.

İtalyan hükümeti ise İsrail’e herhangi bir silah sevkiyatı yapılmadığını belirtse de, işçilerin duyarlılığı ve bölgesel yönetimin müdahalesi sonucunda sevkiyatın engellenmesi önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ravenna Limanı’nda yaşanan bu gelişme, Fransa, İsveç ve Yunanistan gibi diğer Avrupa ülkelerindeki liman işçilerinin benzer eylemleriyle paralel olarak gerçekleşti.

Muhalefet partileri de liman işçilerinin girişimini destekleyerek, hükümetin limanlardan İsrail’e yapılan silah sevkiyatını önlemek için daha kararlı adımlar atmasını talep etti.

Böylece İtalya’da liman işçilerinin İsrail’e mühimmat sevkiyatını durdurması, hem bölgesel hem de uluslararası kamuoyunda yankı uyandırırken, İsrail’in Gazze saldırılarına karşı Avrupa’dan yükselen direnişin simgelerinden biri oldu.