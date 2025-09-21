Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rus analiz uzmanı İgor Matveyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran’a yönelik yaptırımların yeniden uygulanmasını engelleyen taslak kararın, Batı ülkelerinin yoğun baskısı ve Siyonist rejimin desteğiyle kabul edildiğini açıkladı. Matveyev’e göre, bu oylama, sadece teknik bir diplomatik süreç değil, aynı zamanda bölgesel çıkarların çatıştığı karmaşık bir siyasi hamle olarak değerlendirilmeli.

Matveyev, bu taslak kararın özellikle ABD ve müttefiklerinin İran’a yönelik yaptırımları geri getirme yönündeki ısrarına karşı bir direnç göstergesi olduğunu belirtti. Ancak bu direncin arkasında yatan motivasyonun, bölgedeki güç dengelerini korumak ve Siyonist rejimi desteklemek olduğu görüşünü paylaştı. Uzman, söz konusu oylamanın yanıltıcı bir biçimde uluslararası hukuka ve BM kararlarına zarar verdiği uyarısında bulundu.

Bu gelişme, İran’ın bölgesel ve küresel siyasetteki rolünü yeniden şekillendirme potansiyeline işaret ediyor. İlan edilen ve engellenen yaptırımlar, İran’ın petrol ve gaz sektöründeki hareket kabiliyetini, finansal işlemlerini ve askeri kapasitesini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle, Güvenlik Konseyi kararları, uluslararası aktörler için stratejik önem taşıyor.

Matveyev ayrıca, Batı’nın İran’a yönelik yaptırımları sürdürme çabalarının, bölgede istikrarı tehdit eden unsurlar arasında yer aldığı görüşünde. Siyonist rejimin ise bu süreçte kendi güvenlik önceliklerini ön planda tutarak, uluslararası platformlarda etkili bir lobi faaliyeti yürüttüğü belirtiliyor.

Rus analistin değerlendirmeleri, özellikle Orta Doğu’daki ülkeler ve uluslararası toplum açısından kritik sonuçlar doğuruyor. Matveyev, karar alma süreçlerinde daha şeffaf ve adil mekanizmaların gerekliliğini vurgularken, bu tür yüksek gerilimli kararların bölgesel barışa zarar verdiğini ifade etti.

Güvenlik Konseyi’nde yaşanan bu önemli gelişme, İran’a yönelik yaptırımların geleceği ve bölgesel güç dengeleri açısından belirleyici olacak. Analistler, oylamanın etkilerinin önümüzdeki aylarda daha net ortaya çıkacağını ve küresel siyaset sahnesinde dalgalanmalara neden olabileceğini öngörüyor.