Abdulbari Atvan: Riyad-İslamabad Savunma Anlaşması Siyonist Rejim İçin Büyük Şok

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Arap analiz camiasının tanınmış isimlerinden Abdulbari Atvan, Suudi Arabistan ile Pakistan arasında yakın zamanda imzalanan savunma anlaşmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Atvan, bu yeni ittifakın bölgedeki güç dengelerini köklü şekilde değiştirebilecek bir gelişme olduğunu vurgulayarak, Siyonist rejim için ciddi bir şok etkisi yarattığını ifade etti.

Suudi Arabistan ile Pakistan arasındaki savunma iş birliği, askeri eğitimden teknoloji paylaşımına ve ortak tatbikatlara kadar geniş bir alanı kapsıyor. Atvan’a göre, bu pakt İsrail’in bölgedeki stratejik planlarını zora sokuyor ve İsrail’in güvenlik algısını doğrudan tehdit ediyor.

Analist, “Riyad ile İslamabad arasındaki savunma bütünüyle yeni bir güvenlik mimarisi oluşturuyor. Bu, Siyonist rejim için beklenmedik bir adım ve bölgesel dengelerde ciddi sarsıntılar yaratabilir” sözleriyle, anlaşmanın önemini özetledi. Ayrıca Atvan, bu gelişmenin Filistin davası ve Orta Doğu’daki diğer çatışmalar üzerinde de etkili olacağını belirtti.

Bu iki ülke arasındaki iş birliği, bölgesel ittifaklar ve uluslararası ilişkiler bağlamında da dikkatle takip ediliyor. Uzmanlar, Suudi-Pakistan paktının, mevcut Ortadoğu siyasetinde yeni güç dengelerini gündeme getireceği yorumunu yapıyor.

Bölgedeki siyasi gözlemciler, Riyad-İslamabad savunma anlaşmasının, Arap dünyasındaki dayanışmayı artırma potansiyeline sahip olduğunu ve bu sayede İsrail’in bölgede izolasyonunu derinleştirebileceğini değerlendiriyor. Bu süreçte, diğer Müslüman ülkelerin de benzer iş birliklerine yönelmesi bekleniyor.

Sonuç olarak, Abdulbari Atvan’ın değerlendirmesi, Suudi Arabistan ile Pakistan arasındaki bu kritik adımın hem bölgesel hem de küresel politikalar üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Siyonist rejim için caydırıcı niteliği bulunan bu savunma anlaşması, Orta Doğu’daki yeni güç dengelerinin şekillenmesinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.