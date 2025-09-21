Katar'a yapılan saldırı Körfez ülkelerini tedirgin ediyor: ABD ittifakı sorgulanıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyonist rejimin geçtiğimiz günlerde Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği hava saldırısı, Washington’un işbirliği ve ihanetiyle gerçekleşti. ABD üslerinin doğrudan rol oynadığı bu saldırı, sadece Katar için değil, tüm Arap ülkeleri için bir uyarı niteliği taşıyor.

Yemenli analist Munir Duair, Tehran Times’a verdiği demeçte, “ABD Katar’a ihanet etti. Bu saldırı sadece Hamas liderlerini hedef almadı, aynı zamanda Körfez ülkelerine de açık mesaj verdi: ABD’ye güvenmek intihar etmekle eşdeğerdir” dedi.

Duair, saldırının ABD’nin onayı olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmadığını, Trump’ın bizzat bu operasyonu onayladığını belirtti. Katar’daki El-Udeid Amerikan üssünün bu saldırının koordinasyon merkezi olarak kullanıldığını, milyarlarca dolarlık Amerikan hava savunma sistemlerinin ise kasten devre dışı bırakıldığını vurguladı. Ona göre ABD üsleri, bölgedeki tüm ülkeler için en büyük güvenlik tehdididir: “Hiç kimse yatağında bir yılanla birlikte uyumaz.”

Analist, bu senaryonun İran ve Yemen’e yapılan saldırılarla aynı olduğunu hatırlattı: “ABD bir yandan barış görüşmelerinden söz ederken diğer yandan siyonistlerle saldırı planlıyordu. Bugün Katar’da yaşanan, Muskat’ta İran’a karşı kurulan komplonun kopyasıdır.”

Duair ayrıca, Katar’da yapılan olağanüstü zirvenin sonuçsuz kaldığını, 57 Müslüman ülkenin ciddi adımlar atmaması halinde siyonist rejimin cesaretleneceğini söyledi. Ona göre yapılması gerekenler nettir: “20 milyar dolarlık ticaret hemen durdurulmalı, siyonistlere ait uçak ve gemilere İslam coğrafyasının hava ve deniz yolları kapatılmalı, diplomatik ilişkiler kesilmelidir. Bu adımlar atılmadan yapılan zirveler sadece zaman kaybıdır.”

İran’ın geçtiğimiz saldırılara verdiği sert ve caydırıcı tepkiye dikkat çeken Duair, “İran sabrını zayıflık sananlara güçlü bir cevap verdi. Eğer İslam ülkeleri de aynı kararlılığı gösterselerdi bugün Gazze’de ve Doha’da yaşanan saldırılar olmazdı” diye konuştu.