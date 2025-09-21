Siyonist ordu, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde katil İsrail'in baskınlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre katil İsrail rejimi, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kabatiye, Caba, Zebabde ve Cenin kentinin güneyindeki bölgeler başta olmak üzere pek çok bölgeye saldırı düzenledi.

Kabatiye beldesinin sokaklarında konuşlanan katil İsrail güçleri, bölge sakinlerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attı.

Caba beldesinde ise işgalci İsrail rejimine ait piyade birlikleri, sokaklarda asılı hayatını kaybetmiş Filistinlilere ait afişleri yırttı.

Zebabde beldesinde ise katil İsrail askerleri, Filistinlilerin üzerine ateş açtı.