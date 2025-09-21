İran Devrim Muhafızları’ndan Sert Uyarı: Siyonist Rejim ve ABD'nin Hatalarına Yıkıcı Cevap Verilecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, son dönemde bölgesel ve uluslararası sahnede artan gerginliklerin ardından yayımladığı resmi bir bildiride, düşman güçlere yönelik sert uyarılarda bulundu. Bildiride, “Özellikle sahte ve zalim Siyonist rejim ile kibirli ve aldatıcı Amerikan yönetiminin yaptığı her türlü hata ve saldırı, silahlı kuvvetlerimiz ve Devrim Muhafızları tarafından kararlı, yıkıcı, zamanında ve pişmanlık verici bir şekilde karşılanacaktır” ifadeleri yer aldı.

Devrim Muhafızlarının açıklamasında düşmanların bölgedeki planlarını bozma kararlılığını vurgularken, özellikle ABD ve İsrail’in bölge politikalarının İran’ın ulusal güvenliğine yönelik tehditler oluşturduğu mesajını net bir şekilde verdi. Bildiri, İran’ın savunma kapasitesinin güçlendirildiğinin ve olası herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olunduğunun altını çizdi.

Bu açıklama, özellikle son dönemde İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki askeri operasyonları ile ABD’nin Orta Doğu’daki stratejik hamleleri ışığında değerlendiriliyor. Bölgedeki uzmanlar, Devrim Muhafızları’nın bu tür sert açıklamalarının gerilimi tırmandırabileceği ve bölgesel krizleri derinleştirebileceği uyarısında bulunuyor.

İran’ın milli güvenlik politikalarında öncelikli bir unsur haline gelen Devrim Muhafızları, hem kara hem de deniz operasyonları açısından bölgedeki en önemli askeri aktörler arasında yer alıyor. Son bildiride belirtilen “zamanında ve pişmanlık verici” karşılık ifadesi, Devrim Muhafızlarının herhangi bir saldırıya hızlı ve etkili yanıt verme kapasitesine vurgu yapıyor.

Ayrıca bildiride, İran’ın savunma stratejilerindeki kararlılık ve caydırıcılık politikalarının, mevcut uluslararası baskılara rağmen güçlendirilmesi hedeflerinin sürdüğüne işaret ediliyor. Bu durum, bölgedeki güç dengeleri ve diplomatik ilişkiler açısından kritik bir öneme sahip.

Sonuç olarak, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu’nun bu sert bildirisi, ABD ve İsrail ile ilişkilerde yeni bir gerilim dalgasının habercisi olarak görülüyor. Bölge ülkeleri ve uluslararası aktörler, yaşanabilecek olası askeri ve diplomatik gelişmeler için dikkatli ve temkinli davranmaya devam ediyor.