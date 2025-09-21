Venezuela: ABD, sivil balıkçılara füzeyle saldırıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Venezuela Başsavcısı bir açıklama yaparak, savunmasız balıkçıları hedef almak için füze ve nükleer silah kullanmanın insanlığa karşı suç olduğunu ve BM tarafından incelenmesi gerektiğini duyurdu.

Venezuela, ABD’nin saldırıları sonucu ülke sahillerinin uluslararası sularında en az iki teknede 14 kişinin öldürülmesiyle ilgili Birleşmiş Milletler’den soruşturma talep etti.

Medya açıklamasına göre Venezuela Başsavcısı Tareq William Saab, bu konuda yaptığı açıklamada, “Küçük bir teknedeki savunmasız balıkçıları öldürmek için füze ve nükleer silah kullanmak, insanlığa karşı bir suçtur ve BM tarafından incelenmelidir” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce, ülkesinin Karayipler bölgesindeki güçlerinin bir kez daha uyuşturucu taşıyan bir gemiye baskın düzenlediğini ve bu sırada 3 kişinin öldüğünü iddia etmişti.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Bu ölümcül doğrudan saldırı, ABD Güney Komutanlığı yetki alanında, kendi talimatım doğrultusunda yapılmıştır” ifadelerini kullanmıştı. Bu alan, Güney Amerika, Orta Amerika ve Karayipler’de 31 ülkeyi kapsıyor.

Bu arada Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD’nin yaptığı şeyin aslında ilan edilmemiş bir savaş olduğunu ve bu nedenle Venezuela Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel hazırlık seviyesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Padrino Lopez, son gelişmelere dikkat çekerek, ABD müttefiki ve ABD askeri üssüne ev sahipliği yapan Katar’da yaşanan olaylara işaret etti.