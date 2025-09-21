Siyonist Rejimin Gazze Saldırıları: Han Yunus’ta 24 Saatte 13 Bebek Katledildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ne yönelik, özellikle sivil yerleşimlere odaklanan yoğun hava ve kara saldırıları devam ederken, Han Yunus’ta insani felaket boyutlarını artırıyor. Bölgedeki Nasır Hastanesi’nden yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölen bebeklerin 10’u, annelerinin rahminde yaşanan düşük sonucu kaybedilen ceninler; 3’ü ise kuvözde hayata tutunmaya çalışan prematüre bebekler.

Bu trajik ölüm haberlerinin temelinde, İsrail’in ısrarlı bombardımanları ve yıllardır Gazze’yi sıkı abluka altında tutması yatıyor. Abluka nedeniyle sağlık tesislerine ulaşım kısıtlanırken, kritik ilaç ve tıbbi cihaz eksikliği doğrudan anne ve bebek sağlığını tehdit ediyor. Elektrik kesintileri ise cihazların çalışmasını engelleyerek yaşam kurtarıcı tedavileri aksatıyor.

Gazze’nin kuzeyinden çatışmalardan kaçan hamile kadınların Han Yunus’a göç etmesiyle birlikte, oradaki hastane ve sağlık birimleri, aşırı yoğunluk ve yetersiz koşullarla mücadele ediyor. Bu durum düşük ve erken doğum vakalarının artmasına neden oluyor. Sağlık personeli, günlük koşulların giderek daha kritik ve hayatı zorlayıcı hale geldiğini belirtiyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail’in sivillere yönelik sistematik saldırılarını savaş suçu olarak nitelendiriyor. İsrail’in özellikle kadın, çocuk ve bebek gibi savunmasız kesimleri hedef alan uygulamaları, bölgedeki insani krizi ağırlaştırıyor ve sivillerin yaşam haklarının ihlali anlamına geliyor.

Bölgedeki sivillerin korunması ve Gazze üzerindeki ablukanın kaldırılması talepleri, dünya genelinde milyonlarca insan tarafından destekleniyor. Ancak İsrail’in saldırılarına karşı etkili uluslararası yaptırımların ve diplomatik girişimlerin yetersiz kalması, trajedilerin devam etmesine neden oluyor.

Bu ağır insanî tablo, Filistin halkının yaşadığı acıların dramatik bir göstergesi olurken, Han Yunus’ta hayatını kaybeden bebeklerin trajedisi, saldırıların en hassas ve savunmasız kurbanlarını temsil ediyor. Bölgedeki insani koşulların iyileştirilmesi ve saldırıların derhal durdurulması, uluslararası toplumun acil önceliği olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak, Siyonist rejimin Gazze’ye yönelik saldırılarının, siviller üzerindeki yıkıcı bedeli her geçen gün artıyor. Han Yunus’taki bu acı verici bebek ölümleri, insani krizin boyutlarını ve sorumluların açıkça tanımlanmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Uluslararası toplumun sessiz kalmaması ve etkili müdahalelerde bulunması bölgede hayat kurtarıcı bir ihtiyaç haline gelmiştir.