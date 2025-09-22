145 ülke Filistin’i tanıdı: İsrail’in yalnızlığı derinleşiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası hukuk açısından, farklı ülkelerin Filistin’i tanıması doğrudan yeni bir devletin kurulması anlamına gelmese de, bu adım siyasi dengeleri değiştiren, işgalci İsrail rejiminin dayattığı oyunu bozan stratejik bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Tasnîm’in aktardığına göre, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Portekiz, Gazze savaşından iki yıl sonra Filistin’i tanıdıklarını açıkladılar. Bu dalganın devamında Belçika, Fransa, Lüksemburg ve Malta gibi ülkelerin de, New York’taki BM toplantısında Filistin’i resmen tanımaları bekleniyor.

Bugüne kadar 193 BM üyesi ülkenin 145’i Filistin’i resmen tanımış durumda. 1988’de Cezayir’in attığı ilk adımın ardından, yıllar içinde onlarca ülke Filistin’in yanında yer aldı. Özellikle 2023 Ekim’inden bu yana Gazze’de yaşanan vahşet, dünyada yeni bir dayanışma dalgasını tetikledi. Sadece bu süreçte 13 ülke Filistin’i tanıma kararı aldı.

Buna rağmen ABD ve işbirlikçi Batı ülkelerinin bir kısmı, Filistin’in devlet olarak tanınmasına karşı çıkıyor. Amerika, Avrupa’da Almanya ve İtalya gibi ülkelerle birlikte, İsrail rejimini korumaya devam ediyor. Ancak Avrupa’nın büyük kısmı artık parçalanmış durumda; Norveç, İspanya, İrlanda, Slovenya, İsveç ve en son İngiltere ile Portekiz, Filistin’in haklı davasına açık destek verdi.

Uluslararası hukuk uzmanları, Filistin’in tanınmasının sembolik yönüne dikkat çekse de, bu adımın İsrail’i hukuken yalnızlaştırdığı, Filistin halkını ise meşru bir devlet olarak dünya sahnesine taşıdığı konusunda hemfikir.