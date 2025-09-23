Yemen: İsrail’in tehditleri, başarılı operasyonlarımızın sonucu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen’in başkenti Sana’daki hükümetin Başbakan danışmanı ve Ensarullah Hareketi’nin siyasi kadrolarından Hamid Abdulkadir, işgalci İsrail’in savaş bakanının Ensarullah liderine yönelik tehditlerini, son dönemde gerçekleştirilen başarılı İHA operasyonunun yarattığı şokla açıkladı.

Sputnik’e konuşan Abdulkadir, “Siyonist bakanın sözleri olağan dışı bir paniğin göstergesidir. Bu durum, Yemen’in insansız hava araçlarıyla işgal altındaki toprakların kalbine indirdiği darbenin sonucudur. Onlar Yemenli savaşçıların gücünü ve direncini asla kavrayamıyorlar” dedi.

Abdulkadir, bazı İbrani medya organlarından sızan bilgilere göre, Yemen’in saldırısında Eilat’taki bir otele yapılan İHA operasyonunda üst düzey bir Siyonist yetkilinin hedef alındığını vurguladı. Bu gerçek, Siyonist savaş bakanının neden Ensarullah liderine saldırgan tehditler yönelttiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Birkaç gün önce İbrani basını tarafından yayınlanan görüntülerde, Yemen İHA’sının işgal altındaki Eilat’taki bir otele çarptığı ve yangına sebep olduğu anlar kaydedilmişti. Siyonist rejimin savaş bakanı ise ardından küstahça açıklamalar yaparak Ensarullah liderinin suikast ile hedef alınması gerektiğini söylemişti.